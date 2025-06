Como a Intel faz uma CPU? Assista o vídeo!

Como a Intel faz uma CPU? Um vídeo mostra detalhes da fabricação de microprocessadores pela Intel. As CPUs ou microprocessadores permitem que você jogue no seu PC, navegue na Internet ou melhore sua vida diária com algoritmos de inteligência artificial.

Eles são alguns dos dispositivos mais complexos fabricados. E são necessárias as tecnologias de fabricação mais avançadas do mundo e a experiência de milhares de engenheiros, técnicos e arquitetos para criá-los.

Um novo vídeo, “Como a Intel fabrica chips: conceito para o cliente”, oferece uma visão geral e simples do processo de fabricação – da engenharia de projeto às operações de máscara, montagem e teste – para criar esses dispositivos minúsculos, mas incrivelmente complexos.

Assista aqui: