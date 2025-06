Gimba investe em modalidades de entrega expressa

O Gimba, pioneiro na gestão e distribuição de suprimentos, inova mais uma vez com a ampliação de seus serviços de entrega. Dois programas chegaram para somar a Entrega Expressa já prestada pelas lojas de Moema e do Shopping Pátio Paulista, ambas na cidade de São Paulo. Batizado de Gimba Express, os serviços incluem parcerias com o aplicativo Rappi e Delivery Center e os pedidos podem ser realizados via aplicativo e WhatsApp.

“Entregas rápidas e mais agilidade no recebimento do produto são os desafios de todo e-commerce. Encontrar maneiras de facilitar a vida do cliente também é uma vantagem que muitas empresas se preocupam em oferecer. Diante dessa realidade de mercado e pensando em proporcionar aos nossos consumidores mais comodidade e praticidade no dia a dia, inovamos e criamos o Gimba Express”, explica Amauri Gennari, diretor comercial do Gimba. “Nossas lojas contam com modalidades de entregas diferentes, mas que se completam e oferecem mais variedade para nossos clientes na hora de comprar os produtos que mais precisam”, afirma o executivo.

Modalidades de entrega

Delivery Center:

As entregas pelo parceiro Delivery Center acontecem exclusivamente na loja do Gimba no Shopping Pátio Paulista e as compras são feitas apenas pelo WhatsApp, sendo que os consumidores podem escolher diretamente com o vendedor da loja quais produtos desejam adquirir. Após a confirmação do pedido, a entrega é garantida em até duas horas em um raio de, no máximo, 8km do shopping, que inclui os bairros Vila Clementino, Vila Mariana, Moema, Itaim Bibi, Aclimação, Cambuci, Centro, Barra Funda, Liberdade, Mooca, Vila Olímpia, Saúde, Sacomã, Jabaquara, Ipiranga, entre outras regiões.

Rappi:

A segunda parceria realizada foi com o aplicativo Rappi para entregas das lojas de Moema e Pátio Paulista. Os deliveries são realizados em um raio de até 4km de cada loja, sendo que o cliente pode escolher diretamente no app qual produto deseja e simular sua compra para saber valores finais, já com o frete incluso. Para facilitar a logística, o Rappi está disponível no mesmo período de funcionamento dos estabelecimentos, atendendo assim os pedidos mais variados.

Entrega Expressa:

Em funcionamento desde 2019, a modalidade de entrega expressa é um serviço exclusivo da loja de Moema. Os deliveries são válidos para compras realizadas em um raio de até 8km da região de Moema e são entregues com segurança e agilidade. As compras também são feitas exclusivamente pelo WhatsApp sendo que o processo é o mesmo do Delivery Center.

“Agilidade, inovação e comprometimento são nossos valores; prezamos pela rapidez na entrega de nossos produtos. Nosso e-commerce entrega em até 24 horas e, para o consumidor final, não poderia ser diferente. O lançamento do Gimba Express veio para reforçar este nosso compromisso”, finaliza Gennari.

Mais informações sobre o Gimba Delivery: https://www.gimba.com.br/entrega-expressa