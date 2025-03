Sennheiser promove primeira boate imersiva da América Latina no Camarote Salvador

Sennheiser, empresa alemã de soluções de áudio, traz pela primeira vez para a América Latina, no palco All Club no Camarote Salvador, um sistema de som imersivo em que o público sente que está dentro da música. A tecnologia Ambeo Immersive Upmix foi desenvolvida pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento voltado para o áudio imersivo chamado Sennheiser Ambeo e estará disponível durante o Carnaval.

O folião viverá a experiência de ‘entrar dentro da música’ graças a tecnologia com um processador sonoro que transforma o som estereofônico em uma esfera imersiva emitindo o som tanto no plano horizontal quanto no vertical. Quem estiver dentro da boate do Camarote Salvador 2020 poderá experimentar curtir a noite com essa sensação.

“Escolhemos o camarote salvador porque além de um line up excelente, o evento é pioneiro e referência em música eletrônica. Nenhum outro lugar ou plataforma seria melhor para conseguirmos enaltecer a música e apresentar de forma eficaz esse produto” explica Daniel Reis, sócio da Sennheiser no Brasil. “Cada vez mais o público busca por experiência, e essa do áudio imersivo que dá a sensação de estar dentro da música tem que ser vivida para entender. É muito legal para quem curte música, quem curte DJ, faz o público se sentir muito mais próximo da música” comenta Reis.

A boate será palco para discotecagem dos maiores nomes da música eletrônica mundial, como Martin Garrix, Nervo e Sam Feldt. Para receber o All Club foi preparada uma estrutura de 800m² com alta tecnologia de iluminação e alta potência de som. Pioneiro em levar o melhor da música eletrônica para o circuito de carnaval, o Camarote Salvador prepara uma pista ainda mais grandiosa em 2020. “Vamos trazer os maiores nomes do cenário eletrônico para nossos clientes. Martin Garrix, por exemplo, foi um dos nomes mais pedidos pelo público. Queremos que todos vivam momentos inesquecíveis com seus ídolos”, conta Luciana Villas-Bôas, diretora executiva da Premium Entretenimento, empresa que promove o Camarote Salvador.

Vintage Culture, uma das maiores revelações do cenário eletrônico atual também está na lista de confirmados, assim como Claptone, Kungs, Dj Jack-E e Sam Feldt, que completam o line-up internacional. Ao todo, serão mais de 72 horas de festa com atrações para todos os gostos. O festival no palco All Club ficará completo com as apresentações de Jetlag, Malifoo, Meca, Jessica Brankka, Enjoy, Flow, Breno Rocha, Pontifexx, Kesia, Larissa Gadotti, Radiomatik, Alexandre Schnitman, Dubdisko, Ghostt, Fancy Inc, Fabio Serra, Cady e AJ Perez.

A 20ª edição do Camarote Salvador acontece de 20 a 25 de fevereiro e terá capacidade para 5 mil pessoas por dia. O festival traz o slogan ‘Transforme o Impossível’ e mais de 60 atrações nacionais e internacionais ao todo. Os ingressos estão esgotados para sexta, 21, sábado, 22 e segunda, 24. Os acessos para os outros dias, podem ser adquiridos pelo site oficial do evento www.camarotesalvador.com.br.