Usabilidade é parte da estratégia da Vaio para 2020

A CES 2020 (Consumer Electronics Show), maior feira de tecnologia do mundo, apresentou uma série de disrupções com novas soluções para assistentes virtuais, telas duplas ou dobráveis, dispositivos, vestíveis e até virtualização de pessoas. O ponto em comum das inovações apresentadas foi a preocupação com a usabilidade dos equipamentos, questão que envolve mais que facilidade no manuseio e uso, trata-se de vantagem competitiva em um mercado tão rápido com mudanças constantes. Sempre alinhada às tendências e movimentos do mercado de tecnologia, a marca de notebooks VAIO®, comercializada no Brasil pela Positivo Tecnologia, concentra as estratégias do ano exatamente na usabilidade e seus desdobramentos para os novos computadores a serem apresentados em março, como conforto, mobilidade e conectividade.

“Seja para uso doméstico, no escritório ou nos ambientes de lazer, os usuários já não aceitam mais produtos que apresentem alguma dificuldade no uso, porque isso representa perda de tempo, frustração e desconforto, desestimulando o seu uso. Já do lado da empresa, problemas de usabilidade significam perda de mercado, prejuízos aos negócios”, explica a gerente de VAIO® no Brasil, Cinthya Ermoso. “Nossa missão é aprimorar a qualidade dos nossos modelos, atender e surpreender cada vez mais os usuários de Vaio com melhores funcionalidades, alto desempenho e design”.

Segundo a executiva, conforto é umas das principais atribuições dos consumidores na hora de escolher um notebook, principalmente para aqueles que utilizam no trabalho. Nesse sentido, o conceito de conforto se amplia para muito além da facilidade de uso e alcança aspectos como ergonomia, praticidade e smart design, que contemplam a melhor posição das mãos para manusear o teclado e o touch pad, teclas identificadas com atalhos para funções e iluminação especial em determinadas teclas. Já o smart design otimiza ainda mais o conforto e ergonomia ao agregar inteligência, eficiência e estética ao produto.

“Smart design é uma filosofia na VAIO®, buscamos entregar o melhor conjunto de experiências para nosso usuário. Reunimos mais que um design bonito, nossos designers pensam os produtos para a melhor utilização com uma estética sofisticada e agradável, porque não medimos esforços para criar requinte de detalhes aos usuários dos notebooks Vaio”, comenta Cinthya.

Outros pontos relevantes ao tocar no assunto usabilidade são mobilidade e conectividade e que estão relacionados também ao desenho inteligente dos notebooks. É preciso, por exemplo, oferecer portas variadas e em número suficiente para a máxima conectividade (USB 2.0/3.0, HDMI, VGA, Ethernet, P2, SD Card e RS232 Serial, por exemplo) e capacidade e velocidade de processamento garantindo, mesmo assim, um equipamento leve e prático para ser transportado e usado em qualquer lugar. De acordo com Cinthya, para entregar esses atributos, o time de produto da VAIO® pesquisa as tecnologias de última geração para compor configurações mais modernas para os clientes mais exigentes.

Um estudo realizado pelo pesquisador em gerenciamento da inovação da Universidade de Brighton (Reino Unido), Paul Levy, revelou que a relação dos consumidores com notebooks vem mudando drasticamente em função do novo entendimento de propriedade e prioridade na vida das pessoas. Embora o smartphone seja um dispositivo simples e mais acessível, na maioria dos casos, o crescimento de aparelhos não significa o anúncio do desuso dos computadores portáteis, porque o dia a dia nos escritórios seguirá demandando bons equipamentos para produtividade e comunicações corporativas e as questões de segurança continuarão primordiais para a proteção e preservação de dados e informações.

“Notebooks são objetos mais ligados a estilo de vida atualmente do que à aquisição fria de equipamento tecnológico e funcional. Para além do uso corporativo e até mesmo do acadêmico, as máquinas acompanham os usuários em momentos de lazer, diversão e até de saúde com vídeoaulas de práticas de ioga, sessões de ASMR (autonomous sensory meridian response) para meditação e relaxamento”, finaliza Cinthya.