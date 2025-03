SoundCore Mini 2 da Anker promete diversão

Vai reunir os amigos em casa para o esquenta dos bloquinhos, churrasco ou sessão de jogos? Seja para os foliões mais empolgados ou para aqueles que fogem da festa de Momo em busca de sossego, a caixa de som Anker SoundCore Mini 2 Bluetooth é uma boa pedida para as playlists preferidas, das mais agitadas às mais tranquilas.

O dispositivo é super portátil, potente e de longa autonomia. A qualidade sonora se deve à tecnologia de última geração embarcada e que pode animar a turma até à beira da piscina, porque possui proteção contra respingos e até mesmo submersão total na água (de até 1 metro de profundidade por 30 minutos, devido à classificação IPX7).

Destaques também para a entrada de ar que possibilita ouvir os graves sem distorção, assim como os agudos mais limpos. Embora muito potente, não provoca ruídos em função da vibração na superfície que estiver apoiada devido ao apoio emborrachado, o que contribui para a reprodução do som com ainda mais qualidade.

Especificações técnicas:

Potência: 6W

Conexão: Bluetooth 4.2

Alcance Bluetooth: 20m

Classificação: IPX7

Bateria: 1.800mAh

Duração da bateria: 15 horas ou 300 músicas

Tensão Entrada: 5V/1A

Tempo de carregamento: 2-3 horas

Peso Líquido: 280g

Dimensões do Produto (PxLxA): 6,9 x 6,9 x 7,9 cm

Itens na caixa: 1 Caixa de Som SoundCore Mini 2 Preta; 1 cabo Micro USB; 1 Manual de Instruções

Sobre a ANKER

A Anker, empresa norte-americana fundada em 2011, comercializa linhas de power banks, carregadores, cabos, caixas de som, fones de ouvido e acessórios para smartphones. Alguns dados sobre a Anker:

• Criada em julho de 2011, na Califórnia, Estados Unidos.

• Cobertura global e presença em mais de 100 países;

• Os produtos da linha de energia da Anker são distribuídos com exclusividade pela Positivo Tecnologia, desde 2018.

• Mais de 30 milhões de clientes no mundo;

• 41 modelos de acessórios estão disponíveis no mercado brasileiro;

• Líder em vendas de tecnologia de carregamento na Amazon dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Canadá;

• Desenvolvedora da tecnologia PowerIQTM, tecnologia patenteada pela Anker que identifica o dispositivo do usuário e se adapta automaticamente às especificações de cada aparelho, independentemente do sistema operacional e da fabricante, de forma a garantir melhor performance dos produtos com segurança;

• Reconhecida pela premiação IF Design Award 2017, na categoria de produtos.