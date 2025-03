Cubo Itaú promove série de workshops e cursos em Março

No dia 5 de março acontece a série de workshops e palestras ELA PODE. Idealizado pelo Cubo Itaú, junto com a Rede Mulher Empreendedora, tem foco em soft skills, para desenvolver a si mesma e seu negócio. Serão abordados temas sobre Liderança na vida e nos negócios, Marca pessoal, Técnicas de vendas e Construindo redes de relacionamento.

No dia 11 de março, à partir das 19h, acontece o meetup da Vertical Cubo Logística & Mobilidade com foco no fomento de assuntos relevantes para as comunidades destes setores. Neste primeiro, o tema é: “Como navegar pelas águas agitadas da transformação digital?”, liderado pela Wilson Sons – maior operadora integrada de logística portuária e marítima do Brasil.