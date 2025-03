Clash Royale chega à Arena Extra

Durante o mês de março, Clash Royale, o jogo de cartas da Supercell favorito entre milhões de brasileiros, tomará conta da Arena Extra – presented by Google Play. O evento, que é gratuito, oferecerá a chance única aos visitantes para que joguem e interajam com diversos influenciadores na luta pela coroa.

Localizada no hipermercado Extra da Alto da XV, em Curitiba (PR), a Arena Extra é um espaço projetado, em parceria entre o Google e o Extra, para sediar torneios e competições, interações com influenciadores digitais e proporcionar uma verdadeira experiência de eSport. Desde de sua estreia, em dezembro, a Arena já recebeu mais de 3.000 pessoas em seus eventos.

Nos finais de semana entre 7 e 22 de março, Bruno Clash irá comandar as atividades na Arena Extra e, quem visitar o local, terá a chance de jogar contra os influenciadores e ser coroado como grande vencedor da galera. Em todos os dias também terão sessões de fotos.

Além de Bruno Clash, durante todos os finais de semana, o evento também contará com a presença de Nery, do canal “ Clash com Nery ”, um dos maiores canais de Clash Royale do Brasil. Nos dias 7 e 8 de março, o influenciador Atchiin , conhecido pelo conteúdo focado no aspecto competitivo de Clash Royale, irá desafiar os concorrentes pela coroa. Já nos dias 14 e 15, será a vez de Decow , que já participou de diversas competições ao redor do mundo como jogador e como narrador. Por fim, nos dias 21 e 22 de março, Molizane, do canal “ MolizaneTV ”, animará o pessoal com seu humor característico.

A participação é gratuita e é necessário fazer um pré-registro no site oficial , agendando dia e horário da visita à Arena Extra. As vagas são limitadas, mas na loja será possível se cadastrar em uma lista de espera. É importante destacar que jogadores menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis que, por sua vez, também precisam se inscrever na Arena Extra. Todos devem portar documento original com foto como RG, CNH ou passaporte.

É possível obter mais detalhes e conferir o que rolou na edição anterior através do site oficial e nos perfis do Facebook e Instagram do evento.

SERVIÇO

Arena Extra – presented by Google Play

Local: Extra – Alto da XV (Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 230, Curitiba – PR)

Horário: das 14h às 17h

Programação:

7 e 8 de março – Nery e Atchiin (apresentação: Bruno Clash)

14 e 15 de março – Nery e Decow (apresentação: Bruno Clash)

21 e 22 de março – Nery e Molizane (apresentação: Bruno Clash)