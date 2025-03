Smartwatch Huawei Watch GT 2 chega às lojas da Vivo

A Vivo anunciou a chegada em seu portfólio do smartwatch da Huawei, o GT 2. Desde terça-feira, 3/3, consumidores podem comprar o dispositivo diretamente em 31 lojas físicas da Vivo, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal, e também por meio da Loja Online da operadora e optar por receber o relógio inteligente em sua casa, em qualquer região do País. O Huawei Watch GT 2 pode ser adquirido por 12 vezes de R$ 142, sem juros no cartão de crédito (ou R$ 1.699 à vista). Se optar por realizar a compra pela Loja Online da Vivo (link), o frete é gratuito e a entrega ocorre em até 3 dias úteis para capitais e 6 dias úteis para demais localidades — em ambos os casos o prazo ocorre após o faturamento.

“A chegada do relógio inteligente da Huawei em nossas lojas reforça o posicionamento da Vivo em ser uma empresa de tecnologia e que oferece um mix cada vez mais robusto, diversificado e amplo aos seus clientes”, ressalta Alan Hessel, diretor de Consumer Electronics da Vivo. Além do GT 2, a Vivo vem trabalhando em uma parceria bem-sucedida com a Huawei para trazer produtos da fabricante chinesa para território brasileiro que tem agradado muito aos consumidores da marca. A Vivo oferece em suas lojas físicas e online os smartphones P30 Lite e o P30 Pro.

O relógio possui bateria com até 2 semanas de duração, aparência elegante, funcionalidades especialmente importantes para os amantes da prática esportiva. Equipado com o processador proprietário Kirin A1, desenvolvido pela própria Huawei, primeiro chip wearable com conectividade Bluetooth 5.1 do mundo, o Huawei Watch GT 2 oferece consumo de energia extremamente baixo, bateria de longa duração, monitoramento de até 15 tipos de exercícios (indoor ou outdoor), música, monitoramento inteligente da frequência cardíaca e sensores de monitoramento do sono. O Watch GT 2 é compatível a smartphones com os sistemas operacionais iOS e Android e se conecta por bluetooth, o que permite que atenda e efetue chamadas diretamente pelo relógio.