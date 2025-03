Uber lança campanha para destacar ferramentas de segurança da plataforma

A partir do dia 5/3 começou a circular no Brasil uma nova campanha da Uber, com o mote “Sua segurança nos move”. A campanha tem como objetivo reforçar o compromisso da empresa com a segurança de usuários e motoristas parceiros.

A campanha começa com vídeos curtos que vão circular nas redes sociais. Além disso, o conteúdo será enviado para usuários e motoristas parceiros por meio dos canais de comunicação da empresa. A iniciativa busca aumentar a visibilidade de três recursos de segurança da plataforma: U-Check, U-Ajuda e U-Seguro.

U-Ajuda: Funciona por meio de sensores e dados de GPS, identificando eventos raros, como uma parada longa e não prevista na rota. Se algo do tipo for detectado, o próprio sistema pode iniciar automaticamente uma checagem, enviando uma mensagem para o motorista parceiro e o usuário direcionando-os às ferramentas de segurança do aplicativo, como ligar para a polícia, compartilhar a viagem ou até mesmo abrir um contato com a central de atendimento da Uber para casos não urgentes.

U-Check: Trata-se do processo de checagem de usuários e motoristas parceiros. Os usuários que optam por pagamento apenas em dinheiro precisam fornecer o CPF e a data de nascimento antes de realizarem a primeira viagem com o app. Os dados são checados na base de dados do Serasa.

Os motoristas parceiros passam por uma checagem de antecedentes criminais feita por empresa especializada, que consulta informações de diversos bancos de dados oficiais e públicos de todo o País em busca de apontamentos criminais, na forma da lei. Os cadastros também são validados em parceria com o Serpro, que fornece as informações para verificação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), com a autorização do Denatran – Departamento Nacional de Trânsito.

U-Seguro: Todas as viagens realizadas pela plataforma são cobertas pelo U-Seguro, apólice de seguros para acidentes pessoais.

“A segurança é sempre uma prioridade em nossas ações. Nos últimos meses lançamos uma série de recursos que estão à disposição de parceiros e usuários, reforçando esse compromisso. Nosso objetivo com a campanha é mostrar esses aprimoramentos e dar maior visibilidade para as ferramentas de segurança que eles têm a sua disposição antes, durante e depois de uma viagem pela plataforma”, explica Luciana Ceccato, Diretora de Marketing da Uber para América Latina.

Confira todos os recursos de segurança disponibilizados pela Uber aqui.