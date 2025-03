Shure se destaca com soluções completas de áudio para teatro

A Shure, empresa líder em fabricação de equipamentos de áudio, com mais de 90 anos de atuação, desenvolve sistema completo de áudio de alta performance para teatro e teatro musical. Os produtos são ideais para performances de dança, encenação e canto.

“Tivemos o compromisso de entender as necessidades desses profissionais e criamos soluções disruptivas voltadas para o teatro musical”, diz Fernando Fortes, gerente associado de Desenvolvimento de Mercado da Shure no Brasil.

Pensando nos profissionais que estão envolvidos com teatro e teatro musical, a Shure lançou a linha TwinPlex, que consiste em microfones omnidirecionais de lapela e headset subminiatura (5 mm), os quais oferecem áudio com clareza e durabilidade para teatro.

“O TwinPlex foi projetado para dar suporte nas condições mais difíceis e proporciona áudio natural nas frequências graves e agudas, garantindo desempenho vocal profissional primoroso. A nova tecnologia de cápsula oferece som de máxima qualidade em um formato fácil de esconder, ideal para trocas rápidas de figurino ou posicionamento discreto sob a roupa sem afetar em nada a qualidade do áudio”.

A linha TwinPlex conta com quatro microfones de lapela (TL45, TL46, TL47 e TL48) e um microfone headset leve e totalmente ajustável (TH53), todos eles oferecidos com cores, opções e acessórios diversos.

A Shure aposta ainda no Axient Digital, sistema sem fio com tecnologia inovadora que tem sido a solução para os maiores shows do mundo. Para teatro e teatro musical, o sistema inclui o microbodypack ADX1M, extremamente pequeno, leve, que não atrapalha a performance dos atores no palco, não aquece, não enferruja com o suor do corpo e tem bateria recarregável.

Microbodypack ADX1M e microfone TwinPlex

“O Bodypack é incrivelmente pequeno e leve, com antena interna para melhor ocultação, e mais confortável em produções de teatro e outras aplicações que exijam posicionamento discreto. Estamos muito satisfeitos com essas soluções e, principalmente, por oferecer o que há de melhor no mercado em termos de qualidade de áudio”, ressalta Fortes.