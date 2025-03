Vivo tem descontos em planos e produtos

A Vivo lança sua campanha em comemoração à Semana do Consumidor com descontos em aparelhos e acessórios de grandes marcas e garante até 30% de desconto e também ofertas em planos Controle, Pós-pago e banda larga Vivo Fibra. As ofertas são válidas até 16 de março e estão disponíveis nas lojas físicas e Loja Online, por onde o cliente tem frete grátis e a entrega ocorre em até 3 dias úteis para capitais e 6 dias úteis para demais localidades — os prazos são contados após faturamento.

“Na Vivo, o cliente já está no centro das nossas atenções durante todos os dias do ano. E, especialmente para comemorar a data, teremos uma semana com ofertas para todos os gostos e bolsos e um amplo portfólio de gadgets para diversos perfis de uso, como produtos da Casa Conectada, smartwatches, caixa de som e acessórios para Gamers estarão com descontos de até 30%”, destaca Alan Hessel.

Por exemplo, a Apple TV 4K 64GB sairá por 12 parcelas de R$ 92, sem juros, no cartão de crédito. Já os fãs de games podem garantir o Teclado Gamer Carbon G512, da Logitech, por 12x R$ 48, e convidar os amigos para uma partida online do seu jogo favorito.

Para quem prefere se manter conectado e gosta de praticar esportes, o Galaxy Watch FIT é a companhia ideal e, na Semana do Consumidor Vivo, sai por R$ 549 e ainda pode ser parcelado em até 12 vezes, sem juros, no cartão de crédito. E para não perder os melhores graves e agudos da playlist ou séries preferidas, o fone de ouvido Motorola Pulse II (R$ 89) é a pedida.

No segmento de smartphones, o Samsung Galaxy A20s, sai por 12 vezes de R$ 74, sem juros, no Plano Controle Anual. Para os consumidores que preferem planos pós-pago, o motorolaone vision sai por 12x de R$ 109 (ou R$ 1.299 à vista) no plano Pós 16GB Anual. E para quem busca um smartphone de outra categoria, o Samsung Galaxy S10+ 128GB estará em oferta por 12x de R$267 no plano Família 60GB Anual.

Casas e pontos comerciais conectados — Além de smartphones e smartwatches, a Vivo também oferece soluções que vão de lâmpadas inteligentes a kits completos contendo câmeras 360°, sensores de portas e janelas, além de controles universais, plugues e alarmes, como o Kit Casa Conectada, da fabricante Positivo, 1 controle universal, 1 lâmpada Wi-Fi, 1 Plug Wi-Fi, que sai por R$ 299 na Semana do Consumidor da Vivo. Este Kit permite o monitoramento e acionamento remoto de equipamentos da residência ou ponto comercial. Assim, por exemplo, é possível conferir se as lâmpadas estão acesas, se equipamentos foram deixados ligados, ou ainda programá-los para serem ligados no horário mais conveniente. A smart lâmpada que faz parte desse kit, e possui 16 milhões de cores e controle de intensidade e pode auxiliar na redução do consumo de energia elétrica. Com LED de 9 W, 820 Lm e vida útil de 25 mil horas, ela se conecta diretamente com o Wi-Fi da casa e pode ser controlada remotamente pelo aplicativo ou por comando de voz, quando ligado a uma assistente de voz.

O Kit Casa Conectada possui 1 Smart Controle Universal, 1 Smart Lâmpada Wi-Fi, 1 Smart Plug Wi-Fi custa R$ 299 e está disponível nas lojas físicas e Online da Vivo. (Imagens: divulgação/Vivo)