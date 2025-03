CorelDRAW 2020 chega com recursos poderosos e inéditos

Em lançamento mundial, o CorelDRAW Graphics Suite 2020 permite que equipes e profissionais de design gráfico quebrem as barreiras da criatividade com inteligência artificial (IA) inovadora, melhorias impressionantes no desempenho e acesso a colaboração baseada em nuvem para agilizar o fluxo de trabalho criativo. A linha de software de design gráfico do CorelDRAW® 2020 oferece suítes nativas para macOS e Windows, além do CorelDRAW.app™ para a Web, para que os designers disponham do poder de que precisam para ir da idéia original à entrega de um projeto perfeito em tempo recorde.

Com uma coleção completa de aplicativos profissionais para ilustração vetorial, layout e tipografia, edição de fotos e muito mais, o CorelDRAW Graphics Suite 2020 faz sua estreia com muitas atualizações para acelerar a criação de projetos gráficos dos mais simples aos mais complexos. Use o CorelDRAW.app para trabalhar com arquivos de design praticamente em qualquer lugar e, pela primeira vez, os usuários da assinatura do CorelDRAW podem utilizar os novos recursos de colaboração do app para simplificar todo o processo de revisão e aprovação.

“O lançamento do nosso principal produto, CorelDRAW, apresenta tecnologia de ponta para melhorar toda a sua experiência em design. Com o CorelDRAW Graphics Suite 2020, agora tanto profissionais quanto os clientes podem acessar um centro de colaboração para coordenar seus trabalhos em tempo real. Além disso, os designers podem descobrir o poder da machine learning para criar resultados incríveis mais rápido do que nunca. Implementamos inteligência artificial em toda a suíte para melhorar drasticamente o fluxo de trabalho de design gráfico profissional”, afirmou John Falsetto, diretor sênior de produtos, CorelDRAW e produtividade.

O CorelDRAW Graphics Suite 2020 oferece novos recursos para produzir sempre designs visualmente incríveis e conteúdo de alta qualidade. Os destaques incluem:

Ferramentas otimizadas por inteligência artificial que expandem os recursos de design e aceleram o fluxo de trabalho

A inteligência artificial otimizada por GPU causa um enorme impacto em termos de economia de tempo em todo o processo de design. Essa profunda integração da tecnologia de IA permite que os usuários produzam resultados excepcionais, quando a perfeição é imprescindível.

NOVO! Aumento da resolução e remoção de artefatos: amplie imagens com opções de aumento da resolução baseadas em inteligência artificial que criam resultados de alta qualidade com bordas claras, nitidez e detalhes sutis. Tire mais proveito de imagens JPEG com perda graças às técnicas de machine learning que removem os artefatos da compactação de arquivos JPEG e recuperam os detalhes e as cores, eliminando, assim, a edição manual demorada.

amplie imagens com opções de aumento da resolução baseadas em inteligência artificial que criam resultados de alta qualidade com bordas claras, nitidez e detalhes sutis. Tire mais proveito de imagens JPEG com perda graças às técnicas de machine learning que removem os artefatos da compactação de arquivos JPEG e recuperam os detalhes e as cores, eliminando, assim, a edição manual demorada. REDESENHADO! PowerTRACE ™: experimente nossos melhores resultados na conversão de bitmap em vetor até hoje graças à nova tecnologia de otimização de imagem assistida por IA do CorelDRAW, que melhora a qualidade dos bitmaps antes do rastreio da imagem e sua conversão final.

experimente nossos melhores resultados na conversão de bitmap em vetor até hoje graças à nova tecnologia de otimização de imagem assistida por IA do CorelDRAW, que melhora a qualidade dos bitmaps antes do rastreio da imagem e sua conversão final. NOVO! Efeitos Estilo de arte: ao trabalhar no CorelDRAW e no Corel PHOTO-PAINT ™ , você poderá escolher entre uma lista de efeitos incríveis gerados por IA, inspirados nas técnicas de diferentes artistas e gêneros, para produzir uma versão estilizada de uma imagem ou um objeto vetorial.

ao trabalhar no CorelDRAW e no Corel PHOTO-PAINT , você poderá escolher entre uma lista de efeitos incríveis gerados por IA, inspirados nas técnicas de diferentes artistas e gêneros, para produzir uma versão estilizada de uma imagem ou um objeto vetorial. APRIMORADO! Máscaras no Corel PHOTO-PAINT™: selecione uma imagem de forma rápida e precisa com a nova Máscara Inteligente de Seleção, que expande a seleção de maneira inteligente, detectando bordas e variações de cores. Agora, a ferramenta Transformação de máscara permite aplicar as transformações aos pixels da máscara.

Colaboração para agilizar e simplificar o processo de revisão

Aumente a produtividade graças a um novo fluxo de trabalho de colaboração do CorelDRAW.app, disponível exclusivamente nas licenças por assinatura do CorelDRAW Graphics Suite, licenças com manutenção ou um plano de compra adicional para clientes de licenças vitalícias.

NOVO! Compartilhe arquivos facilmente para revisão e aprovação colaborativas: oferecendo uma forma muito melhor de conexão em tempo real com colegas de trabalho e clientes, agora o CorelDRAW.app pode funcionar como centro de colaboração para compartilhamento de arquivos do CorelDRAW (CDR) com clientes e colaboradores. Esse novo fluxo de trabalho colaborativo facilita alterações, revisões e aprovações de designs, permitindo que o designer gerencie o feedback de um ou mais colaboradores em um único arquivo de trabalho.

oferecendo uma forma muito melhor de conexão em tempo real com colegas de trabalho e clientes, agora o CorelDRAW.app pode funcionar como centro de colaboração para compartilhamento de arquivos do CorelDRAW (CDR) com clientes e colaboradores. Esse novo fluxo de trabalho colaborativo facilita alterações, revisões e aprovações de designs, permitindo que o designer gerencie o feedback de um ou mais colaboradores em um único arquivo de trabalho. NOVO! Comentários e anotações: coordene todos os usuários ao visualizar, responder e resolver questões do projeto direto na nova janela de encaixe/Inspetor Comentários. Economize tempo e espaço valioso na tela adicionando comentários detalhados e anotações, incluindo ícones de observação, setas, retângulos, elipses, bem como linhas retas e de forma livre, diretamente no documento.

coordene todos os usuários ao visualizar, responder e resolver questões do projeto direto na nova janela de encaixe/Inspetor Comentários. Economize tempo e espaço valioso na tela adicionando comentários detalhados e anotações, incluindo ícones de observação, setas, retângulos, elipses, bem como linhas retas e de forma livre, diretamente no documento. NOVO! Login simples: os colaboradores podem acessar arquivos de design compartilhados e fazer sugestões e observações no CorelDRAW.app, efetuando login como convidados ou com uma conta de cliente Corel no navegador da Web, em qualquer dispositivo.

Novas ferramentas criativas e tipografia inovadora

As ferramentas criativas valiosas e as atualizações significativas no texto, como as listas personalizáveis de vários níveis, inspiram os usuários a ampliar seus horizontes de design e trabalhar com mais eficiência.

NOVO! Trabalhe com fontes variáveis: tire proveito da mais recente tecnologia de fontes, com suporte para fontes variáveis OpenType, que facilita a manipulação da aparência do texto e permite obter uma grande variedade de visuais exclusivos, tudo com uma única fonte. Tenha uma experiência de tipografia responsiva e flexível e, em muitos casos, obtenha tamanhos de arquivo consideravelmente menores ao criar arquivos com vários estilos de fonte.

tire proveito da mais recente tecnologia de fontes, com suporte para fontes variáveis OpenType, que facilita a manipulação da aparência do texto e permite obter uma grande variedade de visuais exclusivos, tudo com uma única fonte. Tenha uma experiência de tipografia responsiva e flexível e, em muitos casos, obtenha tamanhos de arquivo consideravelmente menores ao criar arquivos com vários estilos de fonte. NOVO! Ferramenta Sombra interna: aplique sombras internas a elementos de design para dar a eles profundidade 3D. A nova ferramenta Sombra interna permite que os usuários simulem a luz incidindo em um objeto e, depois, ajustem a sombra interna.

aplique sombras internas a elementos de design para dar a eles profundidade 3D. A nova ferramenta Sombra interna permite que os usuários simulem a luz incidindo em um objeto e, depois, ajustem a sombra interna. NOVO! Lente de efeito de bitmap: aplique efeitos de bitmap como lentes no CorelDRAW e no Corel PHOTO-PAINT. Posicione os efeitos de bitmap com precisão ao mover ou manipular a lente e aplique um efeito Enevoar para misturar objetos vetoriais e de bitmap perfeitamente em um design existente.

aplique efeitos de bitmap como lentes no CorelDRAW e no Corel PHOTO-PAINT. Posicione os efeitos de bitmap com precisão ao mover ou manipular a lente e aplique um efeito Enevoar para misturar objetos vetoriais e de bitmap perfeitamente em um design existente. NOVO! Efeitos não destrutivos no Corel PHOTO-PAINT: com o novo inspetor/janela de encaixe Efeitos, é fácil aplicar, modificar e experimentar efeitos, tudo sem alterar o objeto de origem. Obtenha visuais diferentes ao adicionar vários efeitos, reordená-los na lista ou ativá-los e desativá-los.

Ganhos consideráveis de desempenho em toda a suíte

Obtenha melhores resultados com uma suíte de aplicativos mais rápidos e consideravelmente mais responsivos. Com várias operações complexas executadas até 10 vezes mais rápido do que na versão anterior, os usuários vão do conceito à entrega do projeto mais rápido do que nunca.

APRIMORADO! Velocidade e inicialização: aproveite um tempo de inicialização mais rápido e uma maior velocidade ao abrir, fechar, salvar, imprimir e exportar até mesmo os mais complexos designs.

aproveite um tempo de inicialização mais rápido e uma maior velocidade ao abrir, fechar, salvar, imprimir e exportar até mesmo os mais complexos designs. APRIMORADO! Desempenho de pincéis no Corel PHOTO-PAINT: trabalhe mais rápido graças ao comportamento melhorado dos pincéis no Corel PHOTO-PAINT. As ferramentas Pincel, Clone de restauração e Borracha são muito mais fluidas, especialmente quando tamanhos maiores de ponta são usados.

trabalhe mais rápido graças ao comportamento melhorado dos pincéis no Corel PHOTO-PAINT. As ferramentas Pincel, Clone de restauração e Borracha são muito mais fluidas, especialmente quando tamanhos maiores de ponta são usados. APRIMORADO! Objetos PowerClip: experimente uma exibição mais rápida e uma edição mais suave, mesmo dos mais complexos designs com vários objetos PowerClip.

Disponibilidade

O CorelDRAW Graphics Suite 2020 para Windows e o CorelDRAW Graphics Suite 2020 para Mac estão disponíveis em português (Brasil), inglês, alemão, italiano, francês, espanhol, holandês, polonês, tcheco, russo, chinês simplificado, chinês tradicional, turco e japonês.

Os recursos de colaboração do CorelDRAW.app estão disponíveis exclusivamente com uma assinatura do CorelDRAW Graphics Suite, uma licença com manutenção ou um plano de compra adicional para clientes com licenças vitalícias. Para obter mais informações e fazer download da versão de avaliação gratuita por 15 dias, visite www.coreldraw.com.br.

Para obter mais informações sobre as opções de licenciamento do CorelDRAW, incluindo licenciamento por volume, manutenção, implantação em rede e virtualização, visite: www.coreldraw.com/br/licensing.