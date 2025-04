Startup cria teste gratuito para identificar coronavírus

Com a mentoria de Dennis Nakamura e do infectologista, e um dos maiores epidemiologistas do país, Bruno Scarpellini, a startup Triágil desenvolveu uma triagem médica online específica para o coronavírus. A partir dos sintomas apresentados, a ferramenta classifica as chances e a gravidade da infecção pelo novo vírus, antes da pessoa procurar assistência médica nas UBS – Unidades Básicas de Saúde, ou hospitais.

“A ideia é divulgar a ferramenta entre os familiares, para tranquilizar e passar mais segurança”, diz Dennis Nakamura, um dos mentores da empresa que desenvolveu a ferramenta a ser lançada na próxima segunda-feira (16).

O teste estará disponível em: http://bit.ly/triagem-coronavirus-sus