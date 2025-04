Claro anuncia pacote de medidas para auxiliar população durante escalada do Coronavírus no Brasil

A operadora Claro colocou em vigor nesse fim de semana uma série de medidas para elevar os serviços de conectividade, essenciais para manter a qualidade da informação, entretenimento e comunicação dos brasileiros durante o período de combate ao Coronavírus.

Entre as ações está oferecer mais Internet na banda larga de casa sem nenhum custo adicional, a liberação da sua rede de Wi-Fi disponível em locais públicos – inclusive para quem não é cliente da operadora. Para conectar à rede Wi-Fi, o usuário precisa apenas aceitar a exibição dos vídeos de prevenção ao vírus disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Já para os clientes do plano pré-pago de celular que consumirem toda a sua franquia de dados poderão ganhar um bônus diário de 100MB para continuar navegando. A mecânica para liberar o acesso é a mesma do Wi-Fi: assistir o vídeo do Ministério da Saúde. Tudo para permitir que além da conscientização, as pessoas se mantenham conectadas com fontes oficiais de informação, familiares e médicos.

Os canais da Claro TV por assinatura também estão abertos desde sábado, 14, com canais jornalísticos e de entretenimento. Terá validade por tempo indeterminado, conforme política acordada com cada programadora.

Nos próximos dias a operadora também deve disponibilizar aos seus clientes, sem custo ou desconto na franquia de Internet do plano, o aplicativo Coronavirus SUS, desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Disponível para Android e IOS, o app oferece informações de utilidade pública, dicas de prevenção e um mapa dos postos públicos de saúde mais próximos.