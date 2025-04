Versão beta do Spotify Kids chega ao Brasil

Você já deve ter visto alguns papais e mamães dançando e cantando “Baby Shark” no meio da rua, certo? Pois é… Então preparem-se, porque a versão beta do Spotify Kids, o novo app do Spotify, está chegando ao Brasil hoje, com linguagem e conteúdos locais.

Focado na próxima geração de ouvintes, o Spotify Kids tem um conteúdo perfeito para os pequeninos. O app é exclusivo para os assinantes do Spotify Premium Família e foi desenvolvido especificamente para crianças de 3 anos ou mais, sempre com a segurança e a privacidade em mente. É um verdadeiro playground sem anúncios repleto de cores – um jardim murado onde os pequenos ouvintes podem explorar cantos, trilhas sonoras e histórias por conta própria e, claro, em família.

O Spotify Kids é ótimo para crianças, mas também para os pais. Agora que as crianças têm seu próprio aplicativo para curtir, os pais terão suas próprias contas do Spotify de volta – liberando-as de canções de ninar, histórias para dormir e interpretações de músicas da Disney ou da Galinha Pintadinha que dominavam suas descobertas e gráficos de escuta. Os membros mais jovens da família podem criar seu próprio perfil com música e áudio apenas para eles – e dançar ao ritmo da sua própria batida.

Alguns dos principais recursos do Spotify Kids:

Como o Spotify Kids faz parte da família Premium, não há anúncios.

Todo o conteúdo é escolhido a dedo por nossos editores experientes, e eles focam em garantir que o conteúdo disponível seja apropriado para crianças.

O produto foi desenvolvido para proteger a privacidade das crianças e proporcionar tranquilidade aos pais com segurança e proteção online. Os pais podem selecionar a experiência “Áudio para crianças mais novas” ou “Áudio para crianças mais velhas” com base no que é melhor para seus filhos.

Por causa dos recursos acima, o Spotify Kids permite que jovens ouvintes:

Ouçam tudo que eles amam com sua própria conta.

Explorem seus gostos em um ambiente projetado para crianças – filtrando conteúdo explícito.

Descubram músicas e histórias escolhidas a dedo para crianças por nossos especialistas.

Ouçam playlists criadas apenas para crianças.

Reproduzam suas faixas favoritas em modo offline.

O Spotify reconhece que ter um aplicativo independente especificamente para crianças representa um novo desafio e é por isso que estamos lançando este produto como beta, expandindo a experiência do aplicativo Spotify Kids ao longo do tempo, à medida que continuaremos a incorporar as melhores práticas e aprendizados. O Spotify irá incluir insights de pais, cuidadores e outros especialistas neste espaço. Como o Spotify é o serviço de streaming de áudio mais popular do mundo procuraremos trazer essa experiência para o aplicativo Kids à medida que aprendemos mais nesse espaço ao longo do tempo, porque sabemos que as crianças adoram áudio – histórias, sons e podcasts – indo além da música.

“O Spotify está comprometido em oferecer a bilhões de fãs a oportunidade de aproveitar e se inspirar em músicas e histórias e estamos orgulhosos de que esse compromisso agora inclua a próxima geração de ouvintes de áudio. Estamos entusiasmados por expandir a experiência do Spotify Premium Família com um aplicativo dedicado apenas para nossos fãs mais jovens. O Spotify Kids é um mundo personalizado repleto de som, forma e cor, onde nossos jovens ouvintes podem semear seu amor pela música e pelo áudio”, afirma Alex Norström, diretor global de Negócios Premium do Spotify.

A partir de hoje você já pode fazer o download do Spotify Kids na App Store da Apple e na Play Store do Google.