Covid-19: Vivo dará bônus de internet para clientes móveis

A Vivo anuncia hoje que vai dar bônus de internet no celular por dois meses para os seus clientes. Essa é mais uma medida para apoiar os brasileiros a desempenhar suas funções e realizar atividades de qualquer lugar, com uma conexão rápida e segura, durante a pandemia do Covid-19. Os bônus de internet nos planos de celular começarão a ser oferecidos automaticamente, nos próximos dias, para os clientes ativos de planos pós-pagos e controle e nas ativações e renovações da promoção Vivo Turbo no pré-pago.

Esses planos da Vivo já contam com aplicativos de entretenimento, bem-estar e educação incluídos, sem custo adicional ao cliente, e que podem ser ainda mais relevantes neste momento. Para leitura e informação, por exemplo, podem aproveitar o Go Read, que dá acesso ao conteúdo de 200 revistas digitais; outro app é o Ubook, que tem mais de 20 mil audiolivros e ebooks para fazer download. E, em alguns planos Família, os clientes têm acesso ao app Casa do Saber com cursos, palestras e oficinas online. Voltado ao bem-estar, a Vivo tem o app Vivo Meditação e BTFIT da rede Bodytech (para fazer exercícios em casa). Para saber quais apps estão disponíveis nos planos, basta acessar o Meu Vivo em Detalhes do Plano ou o site da Vivo. E os clientes Vivo Fibra também têm acesso aos aplicativos (de qualquer aparelho) a partir dos serviços que estão incluídos nos planos. Alguns exemplos são: Bancah Jornais, com os principais jornais do país; Clube de Revistas; Discovery Kids On!, com jogos, atividades interativas e séries; FOX Premium, com séries exclusivas. Todos esses serviços podem auxiliar aqueles que necessitam permanecer em casa.

O anúncio está em linha com as medidas informadas ontem pela empresa e seguem o propósito da marca de Digitalizar para Aproximar. Em momentos em que a distância física é recomendada, a Vivo, por meio da conexão, está atuando para atender a potencial demanda adicional que deve surgir. A empresa tem reforçado a capacidade de transmissão de dados de suas redes móvel e fixa e está preparada para este momento.

Além das ações acima, confira mais iniciativas da Vivo.

Abertura de canais de TV

Clientes Vivo que utilizam o serviço de TV por assinatura têm mais de 100 canais* com sinal aberto. Durante o período de 15 a 20 dias, de acordo com cada programadora, os usuários poderão conferir todas as programações dos canais, inclusive pelo aplicativo do Vivo Play, sem nenhum bloqueio, pelo aparelho que desejarem. O download do app Vivo Play é gratuito e está disponível para Android e IOS nas lojas de aplicativos.

Clientes corporativos

Para os próximos três meses, a Vivo Empresas não descontará a franquia de dados das ferramentas de colaboração, como Teams, da Microsoft, e Webex, da Cisco. As empresas têm a possibilidade, com o Vivo Tech, de alugar notebooks, tablets e desktops com seguro e manutenção, para que os funcionários possam ter mobilidade para trabalho remoto.

Navegação gratuita no aplicativo Coronavirus SUS

Para auxiliar a população na busca pela informação correta e confiável, a Vivo irá tornar a navegação no aplicativo Coronavirus SUS gratuita para todos clientes de celular (pré e pós-pago). Os dados consumidos não serão descontados da franquia dos clientes. Basta fazer o download nas lojas de aplicativos.

Medidas internas

Para os seus funcionários, a Vivo adotou todas as recomendações apresentadas pelo Ministério da Saúde e por meio dos canais oficiais de comunicação interna, a empresa está instruindo os funcionários a seguirem as práticas sugeridas. A empresa ampliou, inclusive, a possibilidade de trabalho remoto, prática que já existia na Vivo.

Pensando ainda no bem-estar, a Vivo, disponibiliza para os funcionários e dependentes do plano de saúde, o serviço de Pronto Atendimento Virtual-Telemedicina. Com o pronto atendimento virtual os colaboradores poderão realizar consulta online, por uma equipe médica especializada, onde estiver e a hora que precisar.

Somados a esses pontos, foi determinado que funcionários vindos de qualquer país, mesmo sem sintomas, ou que tiveram contato com pessoas que chegaram do exterior, deverão ficar em esquema de home office por 14 dias.

Além disso, o protocolo de quarentena será utilizado para gestantes, adultos com 60 anos ou mais e doentes crônicos, como diabetes, doença renal/hemodiálise, doenças respiratórias, tratamento oncológico e tratamento por problemas imunológicos.

As medidas podem ser incrementadas em breve para apoiar as pessoas e as empresas, além dos funcionários da Vivo e toda a sociedade, nesta emergência social e de saúde.

A Vivo mantém um comitê de crise para atuar em ações relacionadas ao Covid-19.

*Confira abaixo a lista completa dos canais com sinal liberado:

