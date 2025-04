Treinos on-line possibilitam a prática de exercício físico durante a quarentena

A pandemia do coronavírus fez com que medidas de prevenção fossem tomadas pelo Governo para evitar o contágio no Brasil. Uma delas é a recomendação da permanência da população em casa. Por conta disso, idas às academias não são indicadas. Porém, para que as pessoas não fiquem impedidas de treinar, a TotalPass criou um site com treinos on-line que podem ser realizados em casa.

Os treinos são em formato de vídeo e foram desenvolvidos por profissionais altamente especializados. Neles são demonstrados os movimentos exatos que devem ser executados, para que as pessoas realizem os exercícios de maneira segura e correta.

“O objetivo é possibilitar que as pessoas continuem se exercitando, mesmo no período da quarentena. A permanência em casa pode gerar um acúmulo de energia, que ao ser usada nos exercícios físicos é capaz de trazer benefícios para a saúde do praticante e, inclusive, fortalecer o sistema imunológico. De acordo com artigos científicos, a prática de atividade física regular aumenta o número de linfócitos, que são os responsáveis por destruir células infectadas por vírus, protegendo o corpo”, conta Diogo Corona, diretor executivo da TotalPass.

Como o projeto foi idealizado para atender ao momento atual, na landing page que abriga os treinos há também orientações sobre métodos de prevenção ao vírus, para reforçar as medidas que devem ser tomadas para dificultar o contágio, como lavar as mãos por 20 segundos e evitar tocar olhos, nariz e boca.

As redes sociais da empresa serão usadas para fomentar a iniciativa. Nelas vão ser postados vídeos nos Stories e no IGTV com informações de treinos desenvolvidos por educadores físicos, com o propósito de fornecer conhecimento especializado de forma acessível a todos. Assim, um maior número de pessoas pode desfrutar dos benefícios que a prática de exercício traz à saúde.

“Ter um sistema imunológico forte e menos suscetível às doenças é de total importância na atual pandemia. A atividade física contribui e auxilia a diminuir o estresse e a ansiedade, dois fatores que podem se agravar devido à preocupação com o coronavírus. Nesse momento, a atividade física é favorável para mente e para o corpo”, completa Diogo Corona.