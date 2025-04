APP com realidade aumentada mostra produtos de energia solar

Lançado recentemente, no início de março, o aplicativo da STI Norland utiliza realidade aumentada para mostrar de forma mais didática e visual, os seus produtos.

Essa tecnologia se dá por meio de um QR code. O QR code pode ser aplicado em diferentes materiais e está estampado até no mousepad da marca. Segundo o CEO Javier Reclusa, esse é apenas um “aperitivo” da série de inovações que serão apresentadas nos próximos meses pela empresa, principalmente nas feiras do setor que a STI irá participar. “O aplicativo visa proporcionar uma experiência diferenciada e acessível, não apenas aos nossos clientes, mas para pessoas que têm interesse na área de energia solar fotovoltaica. Nele você tem acesso aos nossos produtos e pode ver com detalhes cada um de seus componentes”, afirma Reclusa.

Com o recurso, é possível visualizar os 4 tipos de produtos da marca, “manuseá-los” e entender como se dá o seu funcionamento. Neste vídeo, é possível entender melhor a usabilidade do app: http://bit.ly/stinorland

Recém-lançado, a expectativa é que o aplicativo seja baixado por potenciais clientes e pessoas que tem curiosidade para entender mais sobre a energia solar e como ela é captada. O app está disponível para download gratuito nas plataformas para Android e iOS e surge para lançar a STI Norland Brasil de vez no mercado brasileiro.

A tecnologia e a inovação são princípios norteadores da companhia, que traça planos de expansão no Brasil para 2020. Uma das vantagens da realidade aumentada é facilitar o acesso ao produto, agilizando os processos de conhecimento dos detalhes técnicos e funcionamento de cada um deles.

A empresa espanhola, que é focada em projetos de energia sustentável, renovável e limpa, é uma das líderes mundiais em projeto, fabricação e fornecimento de trackers, os chamados rastreadores solares, para projetos de energia solar fotovoltaica.

A companhia chegou ao Brasil em 2015 e, de lá para cá, já registrou, apenas no país, um aumento exponencial no número de projetos, o que demonstra o crescimento da busca por fontes de energia sustentáveis no Brasil, com destaque para a energia solar.