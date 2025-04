Desafio no YouTube promove conscientização e higiene em tempos de coronavírus

Em parceria com criadores e artistas, o YouTube Brasil lança hoje o desafio #FiqueEmCasa e lave as mãos #Comigo. O intuito da ação é conscientizar a população sobre a forma correta de higienizar as mãos como forma de conter a evolução da pandemia de coronavírus. A campanha tem como tema a música “Lavar as Mãos” , de Arnaldo Antunes, eternizada nos anos 1990 pelo programa Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura.

Para a diretora de parcerias do YouTube no Brasil, Patricia Muratori, é inspirador ver a comunidade de criadores no YouTube se unir em um momento tão crítico. “Diariamente milhões de pessoas recorrem ao YouTube para obter informações sobre a crise e nossa missão é ajudá-las a encontrar respostas corretas, que possam fazê-las entender melhor o que está acontecendo e como conter a doença”, explica.

Como funciona o desafio

Luccas Neto , que tem quase 30 milhões de inscritos no seu canal no YouTube, conta que gostou muito da ideia e também quis fazer parte do desafio. “A música escolhida marcou a minha infância, então me senti no dever de participar! Espero que marque a infância das crianças de hoje e que elas levem o hábito de lavar bem as mãos para o resto da vida”, avalia.

Para esta ação foi criada uma versão exclusiva da música, de Marcio Arantes e Arnaldo Antunes, editada por Rosa Celeste (Altafonte Brasil). A proposta é que todos os vídeos sejam publicados com o mesmo título: #FiqueEmCasa e lave as mãos #Comigo. Vale ressaltar que o cantor liberou gratuitamente a utilização da obra na campanha e, dessa forma, o criador que participar concorda e garante que se vídeo terá a monetização desativada no YouTube.

Cao Hamburger, criador da série Castelo Rá-Tim-Bum e idealizador de um movimento parecido há 30 anos, também comenta a iniciativa: “Naquela época, lavar as mãos já era uma questão de saúde pública, principalmente para a população de baixa renda. Pensei em um clipe com uma música chiclete para as crianças e os pais sempre lembrarem. O Arnaldo fez essa obra prima que se transformou em um clássico. Espero que utilizá-la para combater essa pandemia seja tão eficiente quanto na época em que lançamos o programa”.