Deezer traz novidades em sua área de podcasts

Estar em casa é uma ótima oportunidade de adquirir novos hábitos. Sabia que o consumo de podcasts não para de crescer no mundo e o formato já se tornou parte do cotidiano de muitas pessoas? Para tornar a experiência dos fãs cada vez melhor, a Deezer acaba de liberar novas funções em sua plataforma.

A guia “Shows”, que você já conhecia, é o grande hub de podcasts da Deezer. Agora, ao encontrar lá um podcast que desperte seu interesse, você verá a descrição dele – além de um pequeno guia de episódios.

Está afim de saber mais?

• Se você estiver saindo, baixe todos os episódios para escutar no caminho. Ao lado de cada episódio tem um botão de download em destaque.

• Não lembra onde parou? Agora é possível ver com facilidade com a nova barra de progresso. Você pode ver quanto de um episódio foi concluído e quanto tempo dura cada um. As informações estão disponíveis na descrição de cada episódio.

• Às vezes é difícil separar os episódios que já ouvimos dos outros. Agora, não haverá mais confusão, pois você saberá se você terminou um episódio. Procure a menção “ouvido” no lugar da sua barra de progresso.*

Agora que você já sabe das últimas novidades, corre lá para explorar: são mais de 15 canais de podcast com tópicos populares como comédia, educação, cultura pop, negócios, ciência e medicina, sociedade e cultura. Você também pode explorar tópicos mais especializados em “Coleções”, como autoajuda, pais e filhos, podcasts para crianças, mulheres inspiradoras, para empreendedores e aprenda um idioma.

“Nossa crescente comunidade de amantes de podcasts nos motiva a oferecer aos fãs a melhor experiência. Gostamos de antecipar as necessidades de nossos usuários. Seja um guia para facilitar encontrar programas relevantes ou um botão fácil para downloads, os detalhes são importantes para nós. A única coisa em que queremos que nossos usuários se concentrem é em encontrar o podcast certo para ouvir”, revela Stefan Tweraser, diretor de produtos e crescimento da Deezer.

A nova página de podcast na Deezer está disponível para todos os usuários de iOS e Android.

E para ninguém ficar de fora, a Deezer está oferecendo 3 meses grátis para novos usuários que assinarem o plano Premium. Os conteúdos são liberados para todo mundo, mas usuários premium podem ouvir conteúdos offline e sem propaganda.

* Os assinantes do iOS podem marcar manualmente um episódio como “reproduzido”.