Shure promove aulas virtuais e oferece cursos e treinamentos para mercado de áudio

A Shure, empresa líder em fabricação de equipamentos de áudio, com mais de 90 anos de atuação, está oferecendo gratuitamente cursos e treinamentos de capacitação técnica para o mercado de áudio, de forma virtual.

As lives são realizadas durante os meses de março e abril, sempre às 14h, na página do Facebook da Shure do Brasil, e contam com a expertise dos especialistas da multinacional que ministrarão conteúdos enriquecedores voltados ao mercado de áudio.