IBM amplia Call for Code Challenge 2020 para enfrentar o COVID-19

A IBM está expandindo o desafio global Call For Code 2020 para abordar a reação do mundo ao COVID–19, além das mudanças climáticas: duas questões urgentes que podem comprometer nossa saúde, nosso planeta e nossa sobrevivência.

Há algumas semanas, a IBM lançou o desafio global Call for Code 2020. Desde o seu início em 2018, o Call for Code alavancou a tecnologia para enfrentar alguns dos maiores desafios do mundo – primeiro, atenuando os efeitos do desastres naturais e, agora, as duras realidades das mudanças climáticas e do COVID-19.

O Call for Code 2020 oferece aos desenvolvedores recursos para criar soluções em tecnologias de código aberto na nuvem, que abordem três áreas principais relacionadas ao COVID-19: comunicação de crise durante uma emergência, maneiras de melhorar o ensino à distância e como inspirar a colaboração em comunidades locais.

Comunicação de crise: Em tempos de crise, os sistemas de comunicação são um dos primeiros a ser sobrecarregados. Assistentes virtuais baseados em inteligência artificial podem ajudar a responder a dezenas de mensagens por dia e fazer com que comunidades recebam informações de maneira rápida. Seja o procedimento certo para lavar as mãos, como detectar adequadamente os sintomas ou receber atualizações locais sobre quarentena.

Educação a distância: A tecnologia tem um papel fundamental na educação a distância para pessoas de todas as idades, seja criando aulas virtuais ou ajudando os pais a se adaptarem rapidamente à educação de seus filhos em casa.

Inspirar colaboração na comunidade: As comunidades locais devem permanecer unidas e operar com eficiência em momentos de crise. É importante ajudá-las a integrar tudo, desde dados meteorológicos até informações sobre alimentos e suprimentos médicos locais.

O desafio está aberto para a apresentação de propostas. Além disso, para o desafio das mudanças climáticas, agora estão disponíveis “starter kits” para facilitar o trabalho dos desenvolvedores na mitigação dos problemas relacionados a esse tema. Cada kit inclui uma descrição da solução, um diagrama de arquitetura e um tutorial com o código inicial e os materiais de referência para que desenvolvedores possam começar seu trabalho em alguns minutos.

Para obter mais detalhes: http://developer.ibm.com/blogs/the-2020-call-for-code-global-challenge-takes-on-covid-19/.