Intelbras oferece cursos gratuitos durante a quarentena

A Intelbras, indústria brasileira desenvolvedora de tecnologias, através do seu Centro de Capacitação em Tecnologia — iTEC, disponibiliza 157 cursos on-line para aqueles que estejam interessados em se aperfeiçoar profissionalmente durante a quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus. Os treinamentos são totalmente gratuitos, possuem carga horária que variam de 15 minutos até 25 horas e os estudantes recebem certificados após a sua conclusão.

“Com as restrições de movimento impostas pelo estado de calamidade pública em várias regiões do País, a metodologia de ensino a distância se torna a única forma segura de continuar estudando, além de contar com toda a flexibilidade em relação ao tempo diário de estudo”, afirma Monica Nedel, Gerente de Treinamentos Técnicos do iTEC. “Os treinamentos a distância do Centro de Capacitação em Tecnologia da Intelbras sempre foram gratuitos e disponíveis a todos. Entendemos o momento difícil que estamos vivendo e a Intelbras, contribuindo cada vez mais para a formação profissional dos brasileiros e tentando fazer com que esse momento de trabalho remoto possa agregar mais conhecimento, tem grande orgulho de oferecer treinamentos a distância de qualidade a todos os interessados”, complementa a executiva.

Os treinamentos estão divididos em dois grandes blocos:

33 cursos focados em gestão de negócios, vendas, marketing e atendimento ao cliente, nos quais o estudante amplia a estratégia e visão de business. Alguns exemplos são:

– Venda, valor não preço

– Técnicas de vendas: cross selling e up selling

– Introdução para Negociação de Alta Performance

– Estratégias de Marketing para Alavancar os Seus Negócios

– Indicadores como Avaliar seu Negócio Através de Métricas

– Desvendando o Código de Defesa do Consumidor e Aplicabilidade ao seu Negócio

124 cursos técnicos em nível inicial, intermediário e avançado nas áreas de segurança, redes, comunicação, controle de acesso, energia, prevenção a incêndio e iluminação:

– Redes: 26 opções

– Comunicação: 27 opções

– Segurança Eletrônica, incluindo software e CFTV IP: 34 opções

– Controle de Acesso, incluindo condomínios: 4 opções

– Soluções: 7 opções

– Incêndio: 6 opções

– Energia e Energia Solar: 18 opções

“Mais de 154 mil pessoas realizaram os cursos EAD do iTEC no ano passado. A Intelbras é uma empresa muito próxima dos seus clientes, parceiros, colaboradores e da comunidade, e o sucesso dos treinamentos gratuitos do iTEC são uma prova disso. Esperamos que eles sejam úteis as pessoas que querem aprender algo novo e se especializar, assim quando o período de quarentena passar, esses profissionais estarão mais preparados para o mercado de trabalho”, finaliza Susana Brockveld, Diretora de Marketing da Intelbras.

Os cursos do iTEC podem ser acessados pelo portal: http://treinamentos.intelbras.com.br. O usuário deve acessar a aba Cursos a Distância, realizar login e a sua inscrição nos cursos preferidos. Os certificados são emitidos eletronicamente após a conclusão dos treinamentos e ficam disponíveis para os alunos no portal.