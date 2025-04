Huawei lança linha P40 de smartphones com câmeras poderosas e 5G

O Huawei Consumer Business Group (BG) anunciou dia 26/3 os dispositivos HUAWEI P40 Pro+, HUAWEI P40 Pro e HUAWEI P40, novos membros da série de emblemáticos smartphones. Eles possuem design de ponta e funções revolucionárias e inovadoras da câmera que expandem radicalmente as possibilidades de fotografia e videografia móvel.

A série HUAWEI P40 continua o legado de excelência da série em termos de imagem. Seu grande sensor de 1/288 polegadas oferece um tamanho de pixel combinado de 2,44 micrômetros para amplificar enormemente a entrada de luz para melhorar o desempenho em condições de pouca luz, além de seu refinado design de zoom periscópico com zoom óptico real de 10x. A linha completa de dispositivos é alimentada pelo processador Kirin 990 5G, que suporta conectividade 5G de alta velocidade e Wi-Fi 6 Plus. Essa combinação avançada de hardware está alojada em um corpo elegante e estético onde se destaca o HUAWEI Quad-Curve Overflow Display, que fornece excelente fluidez e capacidade de resposta.

O CEO da Huawei Consumer BG Richard Yu comentou que “a série HUAWEI P sempre se baseou na inovação estética combinada com a democratização do hardware de imagem premium, representando o melhor que existe em termos de design e tecnologia industrial. Graças a um sensor excepcional, a óptica projetada juntamente com a Leica, um poderoso processador e o HUAWEI XD Fusion Engine, a série HUAWEI P40 exemplifica a nossa abordagem: oferecer uma experiência de foto e vídeo em super definição para todos os dias e, assim, ajudar consumidores a realizar sua visão criativa”.

Design sem precedentes

O HUAWEI P40 Pro e o HUAWEI P40 Pro+ foram equipados com a tela Quad-Curve Overflow Display da HUAWEI. Inspirada na arte do movimento na natureza, a tela apresenta curvaturas pronunciadas em seus quatro lados, criando uma forma que nos lembra o momento em que a água está prestes a se derramar da borda de um copo. Tanto os painéis super estreitos quanto as bordas finas e arredondadas oferecem uma aparência totalmente limpa, proporcionando ao usuário uma experiência de visualização imersiva e uma aderência altamente ergonômica, enquanto o sensor de impressão digital integrado na tela foi aprimorado, oferecendo uma velocidade 30% mais rápida na autenticação biométrica.

A série está disponível em três acabamentos de vidro brilhante: branco gelo, azul profundo e preto, e em duas cores com acabamento fosco: Rose Gold e Silver Glacier. O HUAWEI P40 Pro e o HUAWEI P40 são exemplos de elegância clássica em qualquer ângulo. O HUAWEI P40 Pro+ possui um excelente painel traseiro à base de cerâmica, criado com tecnologia nano, que foi ao forno e depois polida para garantir sua durabilidade ao longo do tempo, fornecendo também um design clássico que nunca sai de moda. Este design exclusivo vem em duas icônicas cores: cerâmica branca e cerâmica preta.

Fotografia em super definição para qualquer hora do dia

Os novos dispositivos da série HUAWEI P40 serão equipados com o novo sistema de câmera Ultra Vision Leica, disponível em configurações de três, quatro e cinco câmeras. A HUAWEI P40 oferece excelentes resultados fotográficos com suas lentes ultra grande angular, grande angular e telefoto. O HUAWEI P40 Pro representa a evolução da câmera quad da Leica com o acréscimo de um sistema de câmera SuperSensing Cine e uma câmera ToF com percepção de profundidade com suporte para um zoom SuperSensing 50x. O HUAWEI P40 Pro+ permite que os consumidores vejam algo sem precedentes, graças à sua configuração SuperZoom, que suporta zoom óptico real de 10x e zoom digital máximo de 100x

O sensor HUAWEI Ultra Vision incluído em toda a série HUAWEI P40 é uma maravilha da engenharia, pois revoluciona a tecnologia de sensores em nível de pixel. Medindo 1/1,28 polegadas na diagonal, ele suporta a mistura de pixels para obter um tamanho de pixel de 2,44 mícrons e um foco automático Octa PD para um foco de alta velocidade a qualquer hora do dia. Assim, o HUAWEI XD Fusion Engine utiliza a Inteligência Artificial para melhorar a reprodução de detalhes em quaisquer condições imagináveis de iluminação.

O HUAWEI P40 Pro aproxima objetos distantes graças ao seu zoom óptico de 5x, zoom híbrido de 10x e zoom digital máximo de 50x. Pela primeira vez, o HUAWEI P40 Pro oferece um conjunto de filtros RYYB para aumentar a entrada de luz e melhorar a qualidade das fotos com zoom. O HUAWEI P40 Pro+ possui um conjunto SuperZoom 100x com um novo design tipo periscópio que reflete a luz cinco vezes, estendendo o caminho da luz em 178% para suportar um zoom 10x verdadeiramente óptico. A câmera principal Ultra Vision que é estabilizada opticamente, e o conjunto SuperZoom trabalham em conjunto com inteligência artificial para obter estabilização tripla de OIS+AIS (Estabilização Óptica de Imagem + Estabilização de Imagem com Inteligência Artifical) e melhorá-la consideravelmente tanto em fotografia como em vídeo.

Os tons e as texturas de pele são reproduzidos fielmente com o novo sensor de temperatura de cores de múltiplos espectros e o algoritmo de equilíbrio automático do branco (AI AWB), que aumenta em 45% a precisão das cores. Os algoritmos de aprendizado profundo proporcionam otimizações de fotografia de retrato em tempo real, melhorando bastante a iluminação e os detalhes. O HUAWEI P40 Pro e o HUAWEI P40 Pro+ possuem uma câmera Selfie de 32MP, além de uma câmera infravermelha de percepção de profundidade que permite o foco automático e reprodução de efeito bokeh para oferecer os mesmos reconhecidos efeitos de retrato dos dispositivos Huawei, além de oferecer desbloqueio por infravermelho para acessar o dispositivo com segurança, independentemente das condições de iluminação. A série HUAWEI P40 também oferece o HUAWEI Golden Snap, um novo recurso da Galeria com inteligência artificial para escolher os melhores quadros de uma imagem em movimento. A inteligência artificial também permite remover transeuntes e assuntos que invadem o fundo de nossas fotografias, além de eliminar reflexos, permitindo que os usuários ainda melhorem suas imagens depois de tirá-las.

Uma câmera poderosa que cabe no seu bolso

A câmera SuperSensing Cine de 40MP presente no HUAWEI P40 Pro e no HUAWEI P40 Pro+ possui uma lente ultra grande angular com uma distância focal equivalente a 18 mm e um sensor de 1/1,54 polegadas que suporta a mesma proporção de 3:2, já popular nas câmeras DSLR de quadro completo. Os pixels deste sensor podem ser ajustados individualmente para capturar exposições longas, curtas ou normais para vídeo, com alta faixa dinâmica de hardware. A tecnologia de fusão de pixels SedecimPixel foi incorporada a esta câmera para suportar a fusão de 16 pixels em 1 e produzir super pixels de 4,48 micrômetros que aumentam a sensibilidade à luz com ISO 51200 e permitem a gravação de vídeo com câmera ultra lenta a 7680 fps.

A série HUAWEI P40 suporta simulação de bokeh em tempo real, simulando os efeitos de uma lente de grande abertura, acrescentando bokeh progressivo para ajudar a destacar o objeto principal do vídeo. A câmera telefoto pode capturar vídeo com zoom de alta resolução e vídeo 4K com lapso de tempo. A função Zoom de Áudio, disponível em todos os equipamentos da série HUAWEI P40, permite que os usuários aumentem o zoom em seus objetos ou fontes de áudio e, assim, capturem o som de maneira amplificada.

Um titã de conectividade 5G

Toda a série HUAWEI P40 é movida pelo processador Kirin 990 5G, a fim de fornecer conectividade integrada e o melhor suporte para bandas 5G, além de um robusto desempenho baseado em IA e eficiência energética em um dispositivo de tamanho menor que o de qualquer um de seus antecessores. O HUAWEI P40 Pro e o HUAWEI P40 Pro+ possuem telas de 90Hz alimentadas por um aprimorado mecanismo de processamento gráfico capaz de oferecer excepcionais experiências de jogo. A série HUAWEI P40 inclui suporte para a tecnologia Wi-Fi 6 Plus de 160MHz, que permite taxas de transferência de dados de até 2.400 Mbps. O carregamento sem fio SuperCharge de 40W líder do setor está disponível no HUAWEI P40 Pro+ para oferecer aos usuários uma carga rápida e conveniente. O processador foi equipado com tecnologias e sistemas avançados de refrigeração, como a solução Supercool 4 em 1 personalizada incluída no HUAWEI P40 Pro+ para melhorar significativamente seu desempenho.

O sistema operacional EMUI 10.1 também vem com novos recursos que permitem uma vida conectada mais integrada, alimentada por inteligência artificial. O HUAWEI MeeTime1 fornece uma experiência de chamada Full HD 1080p de alta qualidade em smartphones, tablets e na TV HUAWEI Vision, mesmo quando o usuário está ligando de uma sala muito escura. Os usuários podem compartilhar a tela do telefone com a pessoa para quem estão ligando durante a ligação e marcar notas para rapidamente compartilhar pensamentos.

O Huawei Share integra uma série de funcionalidades entre dispositivos, como smartphones, tablets e PCs, permitindo que os usuários não apenas transfiram arquivos com facilidade, mas também estabeleçam uma conexão de compartilhamento de tela entre esses dispositivos. Com o Huawei Share nos dispositivos da série HUAWEI P40, os consumidores podem transmitir música para um alto-falante inteligente, iniciar a projeção da tela e se conectarem ao Wi-Fi com apenas um toque no dispositivo2 ao qual desejam se conectar. Os novos recursos acrescentados à colaboração em várias telas permitem que os usuários respondam rapidamente às chamadas de voz ou vídeo diretamente no PC e abram arquivos e hiperlinks no smartphone com aplicativos nativos do PC para melhorar a produtividade.

Trabalhando em estreita colaboração com desenvolvedores de todo o mundo, a Huawei oferece uma ampla variedade de aplicativos locais e globais por meio da AppGallery, a loja oficial de aplicativos da Huawei. Os usuários também podem aproveitar um amplo catálogo de conteúdo de entretenimento no Huawei Video, HUAWEI Music e HUAWEI Reader, com atualizações de conteúdo dos principais fornecedores de todo o mundo.

Além dos dispositivos da série HUAWEI P40, a Huawei anunciou outros produtos, como o HUAWEI Watch GT2e, o alto-falante inteligente HUAWEI Sound X e a nova geração de lentes inteligentes HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear, enriquecendo sua oferta de produtos para todos os cenários, capacitando os consumidores a viver uma vida digital melhor.