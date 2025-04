Cansado do tédio? Experimente alguns jogos para ajudar na quarentena

Devido à constante alta de casos confirmados de COVID-19, a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou o vírus como uma pandemia, e em resposta, governos de todo o mundo declararam estado de quarentena. Para ajudar as pessoas a lidarem melhor com esse momento de isolamento social, a Wildlife separou uma lista de seus jogos para que todos possam se divertir com a ajuda de seus tablets e smartphones.