TOTVS abre 1600 vagas para treinamentos 100% online e gratuitos

A TOTVS, maior empresa de tecnologia do Brasil, anuncia a abertura de 1600 vagas para cursos e treinamentos totalmente online e gratuitos, que serão realizados durante o mês de abril. Os treinamentos, que terão transmissão ao vivo pela internet, serão focados em produtos TOTVS das linhas Protheus e RM, bem como do produto TOTVS Moda (solução para toda a cadeia de produção têxtil). Ao todo, serão 32 turmas, com 50 vagas para cada uma.

“A ideia de fornecer cursos de forma online e gratuita, é uma maneira que a TOTVS encontrou para colaborar positivamente com seus clientes e com a comunidade nos tempos difíceis que estamos vivendo. Queremos contribuir para que as pessoas tenham acesso à informação, que possa aprimorar seus conhecimentos e, quando a crise passar, elas possam retomar o ritmo normal de suas atividades com um repertório ainda maior e ainda mais fortalecido. Essa é mais uma forma de a TOTVS demonstrar que a empresa acredita no Brasil e irá colaborar sempre que puder para o progresso das empresas e dos profissionais”, afirma Alexandre Apendino, vice-presidente comercial da TOTVS.

Para mais informações sobre a programação dos cursos e se cadastrar em uma das vagas, acesse: https://treinamentos.totvs.com/gratuitos/

DNA da Educação

A plataforma DNA Educação, empresa parceira da TOTVS, também vai liberar gratuitamente, a todos que quiserem participar, o Programa de Sucesso do Estudante (PSE). A série consiste em um curso com 10 semanas de duração no qual o aluno terá acesso a encontros transmitidos ao vivo para se capacitar e debater temas sobre como preparar seu currículo, entrevistas de emprego, autoconhecimento, colaboração, ideais de vida e como desenvolver uma carreira de sucesso, seu plano de carreira.

Cada encontro ao vivo terá uma hora de duração e acontecerá sempre às quintas-feiras às 20h (horário de Brasília).

Confira a programação completa e inscrição pelo link: https://workalove.com/pse-programa-de-sucesso-do-estudante/