Leve, fino e com design moderno e elegante, o novo integrante da família moto e, o moto e6s, chega ao Brasil a partir de hoje em duas opções de cores incríveis: azul navy e vermelho magenta, ambos com um lindo efeito gradiente na parte de trás do aparelho.

Além disso, o smartphone vem com sistema de câmera dupla e oferece um desempenho ultrarrápido para garantir que o usuário aproveite cada dia ao máximo. O novo aparelho da Motorola oferece tudo que o consumidor precisa por um preço que cabe no bolso.

O moto e6s permite tirar fotos brilhantes e qualidade profissional num instante. Sua câmera de 13 MP com foco ultrarrápido proporciona fotos mais criativas, além de possuir um sensor de profundidade que permite efeitos de edição como um fundo borrado e retratos lindos.

Com a tela Max Vision de 6,1 polegadas, os consumidores têm uma ampla visualização dos seus filmes, programas e jogos prediletos. Tudo isso num design que se encaixa confortavelmente na palma da mão.

No moto e6s, é possível desbloquear o dispositivo de maneira rápida e fácil com o sensor de impressão digital localizado discretamente na traseira do celular. O processador octa-core de 2,0 GHz ultrarápido garante agilidade nas tarefas.

O moto e6s responde a cada toque e deslizar dos dedos, para que todas as ações sejam realizadas suavemente. Com o armazenamento integrado de 32 GB1, o usuário têm muito espaço para fotos, músicas e filmes. E pode acrescentar até mais 256 GB, com a entrada para cartão microSD2.

Disponibilidade e preços

O moto e6s está disponível no Brasil a partir de hoje nas cores azul navy e vermelho magenta com preço sugerido a partir de R$ 949,00.