NVIDIA lança ferramentas e prévia de novos mundos com Ray Tracing em ‘Minecraft com RTX’

31

Novos mundos de Minecraft com os melhores criadores

Conforme se prepara para o lançamento de Minecraft com RTX, a NVIDIA tem colaborado com alguns dos integrantes mais talentosos da comunidade do jogo. Os primeiros resultados dessa parceria estão sendo apresentados hoje em uma série de imagens que mostram esse trabalho incrível. As imagens incluem mundos criados por Razzleberries , BlockWorks e GeminiTay (biografias abaixo), apenas algumas das equipes selecionadas por sua imaginação incrível ao criar mapas que cativaram a comunidade de Minecraft.

Estes mundos incluem:

Of Temples and Totems RTX por Razzleberries – Um mundo de aventura que leva os jogadores a explorar e competir em desafios em templos misteriosos. Cada templo mostra a iluminação pixel a pixel e sombras em tempo real, assim como iluminação global que proporciona aos jogadores um novo nível de imersão.

Imagination Island RTX por BlockWorks – Um parque de diversões pronto para ser explorado, cheio de segredos e com quatro territórios diferentes, cada um dedicado a um elemento do Ray Tracing. Nessa cena vemos o centro de visitantes do parque, com raios de luz criados em tempo real vindo das janelas e refletindo no chão.

Crystal Palace RTX por GeminiTay – Um mapa de sobrevivência com tema de fantasia e que apresenta um castelo primorosamente construído. Sombras em Ray Tracing e uma linda atmosfera dão realismo a esse mundo criado em escala 1:1.

Ferramentas e tutoriais para os criadores de Minecraft

A NVIDIA também apresenta uma série de ferramentas e guias para que a comunidade possa criar mundos imersivos e realistas. As novidades, que originalmente seriam reveladas na GTC, a Conferência de Tecnologia de GPU no vale do Silício, fazem parte do GTC Digital , e incluem:

Para criar texturas realistas – Uma apresentação e tutorial que mostram em detalhes como funciona o path tracing do Minecraft com RTX, texturas PBR e como essas funções trabalham juntas para criar visuais deslumbrantes. Inclui um passo-a-passo para fazer suas próprias texturas PBR e pacotes de texturas.

e que mostram em detalhes como funciona o path tracing do Minecraft com RTX, texturas PBR e como essas funções trabalham juntas para criar visuais deslumbrantes. Inclui um passo-a-passo para fazer suas próprias texturas PBR e pacotes de texturas. Para converter mundos Java em RTX – A NVIDIA fez junto de criadores de Minecraft um guia com as melhores dicas para converter o seu mundo ao Bedrock Windows 10 Edition, que é a base do Minecraft com RTX.

As equipes da NVIDIA estão trabalhando lado a lado com a Microsoft para oferecer mundos completamente em Ray Tracing , com reflexos, sombras, iluminação global e outros efeitos realistas de luz que interagem naturalmente com texturas baseadas em física (PBR) aplicadas aos blocos de Minecraft. Essas texturas PBR permitem iluminação pixel a pixel, efeitos volumétricos e outras novidades que serão a nova evolução de Minecraft.

Links relacionados:

O site de imprensa da NVIDIA foi atualizado com as imagens em www.nvidia-press.com .

Matéria da GeForce.com sobre os novos mundos, ferramentas e tutoriais:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/minecraft-with-rtx-coming-soon-screenshots-and-guides

Apresentação Criando Materiais Baseados na Física para Minecraft with RTX :

https://www.nvidia.com/en-us/gtc/session-catalog-details/?search=S22677

Vídeo Criando Materiais Baseados na Física para Minecraft with RTX :

https://youtu.be/zhJ0hNJ3hkA

Vídeo Minecraft with RTX : Criando Path-Tracers em Tempo Real para Games:

https://youtu.be/mDlmQYHApBU

Guia de como criar texturas PBR:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/guides/minecraft-rtx-texturing-guide/

Melhores práticas para converter mundos Java em mundos RTX: