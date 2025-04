Fantasy Battle Royale chega ao campo de batalha de PUBG

Os combates de PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG) vão ganhar uma paleta de tons medievais cheios de fantasia no evento Fantasy Battle Royale, que chega hoje aos servidores do jogo.

Disponível até o dia 07/04/2020, o Fantasy Battle Royale chega em PUBG com muitas outras novidades, como o Nobre Corcel e o Carrinho de Caça; missões que rendem ouro para adquirir visuais permanentes que podem ser usados em partidas comuns de PUBG, assim como um sistema de fabricação para aprimorar as relíquias que encontrar no campo de batalha.

O novo modo reinventa mecânicas já presentes em PUBG e permite que os jogadores escolham as classes Mago, Paladino, Bárbaro e Ranger, cada qual dotada de poderes e características únicas.

As classes vão funcionar da seguinte forma:

Bárbaro – Este temido guerreiro é uma classe de combate corpo a corpo com muita vida e que aumenta a própria velocidade de movimento na base da fúria. Possuindo uma Espadazorra cujo alcance atinge uma área cônica ampla à frente, o Bárbaro ganha velocidade de movimento adicional a cada ataque que acerta um inimigo. Eles também produzem Megaenergéticos, que podem ser usados para recuperar uma boa quantidade de vida gradualmente. A velocidade dos movimentos do Bárbaro é perfeita para perseguir os oponentes mais fraquinhos do campo de batalha.

Ranger – É uma atiradora de longa distância equipada com a besta mortífera “Mata-dragões”, capaz de disparar várias flechas seguidas. O alcance longo e o alto dano de ataque fazem dela uma adversária formidável, apesar da barra de vida pequena. Ela se vale da furtividade para não emitir nenhum som de movimento, sendo a classe perfeita para ataques sorrateiros. Engenhosa em combate, é capaz de lançar granadas de poeira ofuscante para cegar os inimigos temporariamente e diminuir o dano que os aliados recebem.

NOVIDADES QUE PODEM CHEGAR “DE VERDADE” NO CAMPO DE BATALHA

“A gente andava curioso pra ver como um sistema de fabricação se encaixaria no campo de batalha do PUBG. O FBR foi a oportunidade perfeita pra tirar essa dúvida”, explicaram os desenvolvedores do jogo em carta aberta ao jogadores.

A equipe ainda explicou que a importância desse modo evento vai além do divertimento temático. Para eles, FBR surgiu como uma chance de testar novas ideias num ambiente real e, ao mesmo tempo, proporcionar algo diferente nos campos de batalha. “Estamos felizes por poder testar o que algum dia pode virar conteúdo do jogo (…) sem muito impacto nos problemas mais importantes em que estamos trabalhando”, concluem.

Para embarcar na jornada de Fantasy Battle Royale, selecione a bandeira no lobby de jogo e entre em uma fila separada com seu squad nessa de aventura medieval em Erangel, a Ilha do Dragão.