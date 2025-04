NVIDIA anuncia novas tecnologias e GPUs para notebooks

A NVIDIA anuncia que seus parceiros globais estão lançando mais de 100 modelos de notebook finos, leves, rápidos e com novas GPUs GeForce. Dentre elas, as recém-lançadas GeForce RTX 2080 SUPER e 2070 SUPER para notebooks.

Também estão sendo disponibilizados diversos notebooks com RTX 2060 com preços a partir de US$ 999. As novas plataformas são baseadas na arquitetura Turing da NVIDIA, que incorpora hardware dedicado como RT Cores para processar Ray Tracing e Inteligência Artificial em tempo real, trazendo melhorias na performance e visuais aprimorados para os últimos lançamentos de games e programas de criação.

Muitos dos modelos oferecem configurações Max-Q, uma tecnologia da NVIDIA com diversas novas funções que proporcionam o máximo de performance e eficiência para as plataformas móveis.

“Há pouco mais de 18 meses, a NVIDIA reinventou os gráficos com Ray Tracing em tempo real, o que representa uma mudança completa no visual e na percepção dos jogos,” disse Jeff Fishner, VP sênior de games da NVIDIA. “Ter essa tecnologia disponível em um notebook por apenas US$ 999 é incrível. E graças à tecnologia Max-Q, os consumidores terão diversas opções de notebooks finos e leves em todas as faixas de preço.”

Novas tecnologias Max-Q: Notebooks ainda mais finos, leves e eficientes

Quando foi criada há alguns anos, a tecnologia Max-Q da NVIDIA transformou os notebooks para games, criando uma nova classe de aparelhos particularmente poderosos, mas leves, mais finos e com melhor eficiência do que tudo o que veio antes. Novos avanços do Max-Q estão agora dobrando a eficiência de modelos anteriores e trazendo novas funções que permitem melhor performance e aproveitamento da bateria.

Dynamic Boost — Balanceia automaticamente frame a frame o uso de energia entre GPU e CPU, aumentando o desempenho dos games. O Dynamic Boost se adapta constantemente a cada situação para dar mais performance sem aumentar o consumo de energia.

Low-Voltage GDDR6 — A NVIDIA trabalhou com diversos fabricantes de memória para aumentar a eficiência e performance das novas memórias GDDR6 de baixa voltagem.

Advanced Optimus — Uma inovação dos monitores que garante longa duração da bateria e gameplay fluido com a tecnologia NVIDIA G-SYNC. O Advanced Optimus muda automaticamente o melhor GPU para controlar o display a cada momento, sem precisar reiniciar o sistema. A nova linha de notebooks Lenovo Legion está entre as primeiras a usar essa tecnologia.

Regulador de Eficiência de Próxima Geração — Reguladores de voltagem de próxima geração que ajudam a otimizar o design do sistema para que o GPU funcione de forma mais eficiente e com o melhor desempenho possível.

Deep Learning Super Sampling 2.0 — Movido por processadores de Inteligência Artificial chamados Tensor Cores, o DLSS 2.0 é a mais recente e aprimorada geração da rede neural que aumenta os frame rates dos games ao mesmo tempo em que torna suas imagens mais definidas. Ele aprimora o desempenho dos jogos, maximiza efeitos de Ray tracing com melhor resolução e estende a duração da bateria em até 20%.

RTX Studio Ajuda Criadores em Novos Notebooks

A NVIDIA também anunciou 10 novos notebooks RTX Studio, equipados com GPUs RTX SUPER e os mais recentes processadores de 10ª geração da Intel. Disponível através de Acer, Gigabyte, MSI e Razer, os notebooks são a solução perfeita para criadores querendo a melhor performance de vídeo e 3D.

Mais de 45 dos mais populares programas de criação – incluindo Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, AutoDesk Arnold, Blender e muitos outros – trazem aceleração em RTX pelos RT Cores e GPUs RTX. Mais informações dos notebooks RTX Studios está disponível em: https://www.nvidia.com/en-us/design-visualization/creators/products/ .

Preço e Disponibilidade

Os novos notebooks RTX Gaming e Studio estarão disponíveis a partir da semana de 15 de abril em diversas regiões do globo, com mais modelos chegando em maio. Modelos específicos e preços variam para cada região, e serão produzidos por fabricantes como: Acer, ASUS, Clevo, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI e Razer.

Os notebooks com RTX 2060 a partir de US$999 incluem Acer Nitro 5, ASUS ROG Strix G15, HP Omen 15, MSI GF65 Thin, o Lenovo Legion Y540, com mais anúncios a caminho.