Shure lança linha Aonic de fones sem fio e in-ear

A Shure, empresa líder em fabricação de equipamentos de áudio, com mais de 90 anos de atuação, se uniu a Adam Levine para lançar oficialmente os fones sem fio com cancelamento de ruído Aonic 50 e os fones in-ear sem fio com isolamento acústico Aonic 215.

A multinacional trabalha com Adam Levine e o grupo Maroon 5 há mais de uma década utilizando microfones com fio, monitores in-ear e microfones digitais sem fio em apresentações ao vivo e trabalhos em estúdio de gravação. A próxima evolução dessa parceria se estende a fones voltados a consumidores, que passam a ter acesso ao mesmo áudio Shure de alta qualidade em que tantos artistas como Levine confiam para gravar e apresentar suas músicas ao vivo.

O lançamento inclui uma campanha de marketing multiplataforma estrelando Levine como a cara da nova linha Aonic, ilustrando a tradição da empresa de apoiar artistas que confiam nos equipamentos Shure no palco e no estúdio.

Durante décadas, músicos lendários como Elvis Presley, Beatles, Jimi Hendrix e Aretha Franklin – além de grandes nomes atuais, como Levine, Jennifer Lopez, Luke Bryan e J Balvin – têm confiado nos equipamentos da Shure.

Desenvolvida pela agência VaynerMedia e pela VaynerProduction, a campanha se concentra em vídeos que exibem o sucesso “Memories”, do Maroon 5, remixado por Dillion Francis. O slogan “For Those Who Make Music And Everyone Who Moves to It” (Para Quem é Músico e para Todos que Amam Música, em tradução livre) destaca a conexão que os artistas estabelecem com seus fãs por meio da música que fazem.

“O longo relacionamento de Adam com a Shure e sua popularidade no mundo inteiro o tornam uma escolha natural para trabalharmos com ele nesta campanha”, diz Eduardo Valdes, diretor sênior de Marketing Global de Áudio para Músicos e Consumidores da Shure.

“Essa campanha busca aproximar artistas e fãs, além de captar a emoção e a inspiração que os artistas proporcionam com sua música. Desde as primeiras sessões de gravação no estúdio até o lançamento oficial de um álbum, a Shure está levando seu inigualável som com qualidade de estúdio aos amantes da música por meio dos headphones e fones in-ear sem fio Aonic, que possibilitam a mesma experiência de audição confiável e de padrão internacional aonde quer que você vá.”

Áudio de qualidade para o trabalho e atividades recreativas

Projetados com base em décadas de experiência em áudio profissional, os headphones sem fio com cancelamento de ruído Aonic 50 reúnem em um só produto som sem fio com alta qualidade de estúdio, conforto e durabilidade. Como primeiro modelo de headphones sem fio da Shure, o Aonic 50 conta com cancelamento de ruído ajustável para ajudar a eliminar distrações e proporcionar uma experiência realmente envolvente com o toque de um botão. Os usuários que quiserem interagir com o mundo sem tirar os fones podem ativar o “modo ambiente” e ouvir sons a sua volta. Com uma bateria que dura até 20 horas de operação, o modelo pode ser usado por uma semana com uma única recarga. Controles na ponta dos dedos oferecem acesso rápido para atender a ligações, ajustar volume ou pausar a música apertando apenas um botão. Os headphones sem fio Aonic 50 contam com a tecnologia sem fio Bluetooth ® 5, que permite mais estabilidade e tem alcance de até 9 metros. Equipado com um amplificador de fones dedicado e de alto desempenho, o modelo Aonic 50 é compatível com codecs de áudio de uso corrente, como Qualcomm ® aptX ™ , aptX ™ HD, áudio de baixa latência aptX ™ , Sony LDAC, AAC e SBC. Quando outros equipamentos Bluetooth não estão disponíveis, os headphones sem fio Aonic 50 podem se conectar a fontes com fio que disponham de entradas de áudio analógico de 3,5 mm. Isso garante conexão ininterrupta com qualquer dispositivo, inclusive notebooks para videoconferências. Áudio confiável, aonde quer que você vá