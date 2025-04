Aprenda como empreender na Internet

As transformações digitais impactam cada vez mais a maneira como as empresas se relacionam com os clientes na internet, por isso, empreender de forma estratégica é fundamental para o alcance do público-alvo ideal e, também, para fidelizá-lo.

Para auxiliar os empreendedores a iniciarem seus negócios no e-commerce, “a Locaweb possui um portfólio de 27 produtos digitais que elevam a performance nas vendas online e geram um fluxo de caixa que impactam positivamente na atual conjuntura econômica do país, na geração de renda, empregos com o aumento gradativo no volume das compras e serviços online de qualidade”, conta Higor Franco, diretor geral de Varejo da Locaweb.

O mercado PME, principalmente, nos setores de alimentação e que possuem estabelecimentos físicos como os restaurantes e as lanchonetes, têm oferecido praticidade e comodidade aos brasileiros, investindo nas entregas delivery. Por isso, investir em bons parceiros estratégicos que garantam a entrega segura das refeições é essencial, aliado a uma presença digital estruturada com comunicação efetiva no e-commerce e na contratação de serviços digitais que não comprometam a qualidade do atendimento em toda a cadeia produtiva e a saúde financeira dos negócios e empreendedores.

“É importante analisar o comportamento e perfil do público para construir uma estratégia eficaz. Identificar o que mais funciona para seus potenciais clientes e em quais ações investir para converter e vender na internet, são uma das práticas mais assertivas para quem quer construir uma presença digital ainda mais estratégica”, afirma Franco.

Para ajudar os empreendedores com insights, a Locaweb desenvolveu o Kit Empreendedor trazendo o passo a passo de como investir no ambiente digital, com os serviços digitais a preços acessíveis e com ferramentas intuitivas para as marcas e empresas de diversos setores de atuação. Confira abaixo algumas dicas:

– Crie um planejamento estratégico para a sua empresa;

– Identifique sua persona;

– Defina as palavras-chave e termos relacionados ao seu negócio para ranquear a sua página e criar conteúdos para atrair visitantes;

– Registre o domínio da sua marca na internet para ser encontrado facilmente;

– Escolha uma hospedagem de sites para o armazenamento de dados e a infraestrutura da sua página na internet;

– Segurança (ssl, ferramentas de pagamento etc);

– Crie um logo e desenvolva o layout do seu site usando elementos que representam sua marca e a sua comunicação na web;

– Use as redes sociais como ferramentas para interagir com clientes e gerar tráfego para o seu site;

– Use ferramentas e técnicas para converter, vender e fidelizar clientes na internet.

“Ao investir na produção de conteúdos para blogs e redes sociais, os mesmos devem promover a interação do público-alvo, além das curtidas nos posts, permitindo a abertura ao diálogo para o real entendimento de como o consumidor se sente em relação a sua marca e como se expressa, para ser levado em consideração em melhorias futuras”, afirma Franco.

Mais do que ter presença digital, é fundamental elaborar um planejamento estratégico de comunicação para engajar os consumidores, fazendo a seleção exata dos canais digitais, nas redes sociais como Instagram, Facebook, blogs institucionais e websites corporativos, que trabalhem com conteúdos relevantes de acordo com o perfil de cliente que a organização deseja alcançar.

A internet têm a capacidade de quebrar paradigmas em relação aos meios de comunicação tradicionais, pela velocidade com que as informações se disseminam a nível global. “Por isso, para um mercado cada vez mais competitivo, na qual a pesquisa e a inovação caminham em conjunto, empreender não é mais uma opção, mas uma estratégia que deve ser alinhada a vantagem competitiva para as marcas, produtos e serviços, na gestão da cadeia produtiva com todos os stakeholders envolvidos”, finaliza diretor geral de Varejo da Locaweb.