AOC é o monitor gamer número 1 do mundo

Os monitores da AOC, que faz parte do Grupo TPV, alcançaram a primeira posição em market share global, entre as marcas de monitores gamers em 2019, segundo dados da IDC Quartely Gaming Tracker.

Com um total de 2.487.050 monitores acima de 100 Hz vendidos no mundo, 18,1% do market share pertence à AOC, que fica sete pontos percentuais acima do segundo colocado. Quando o recorte é somente para monitores a partir de 144 Hz (gamers profissionais), a AOC também desponta em primeiro lugar, com 19,4% das vendas, oito pontos percentuais acima do segundo colocado.

No Brasil, o mercado de monitores gamers cresceu 125% em 2019, em comparação ao ano anterior, e fechou o ano com 156.521 unidades. A AOC também lidera o mercado nacional com 35% de participação.