ViewSonic apresenta display inteligente ViewBoard® Mini

A ViewSonic Corp., provedor líder em tecnologias de visualização interarativas, apresenta o display inteligente ViewBoard Mini IFP2410 o qual pode transformar a sala de aula clássica em um hub de colaboração para debate entre os alunos e exposição da aula por parte dos professores.

Seus 10 pontos touch na tela permitem aos usuarios administrar o conteúdo, desde arquivos e imagens, para depois compartilhá-los aos espectadores através da tela ou de um projetor.

Vem integrado com o software myViewBoard® para lousas brancas digitais que combina segurança de nível empresarial com portabilidade baseada na nuvem e ferramentas de anotação para melhorar a maneira pela qual se pode colaborar e se conectar com a sala de aula. Possui características convenientes que incluem um acesso aos drives favoritos na nuvem, fácil conversão de documentos, compartilhamento de código QR e muito mais.

O software ViewBoard Cast permite transmitir conteúdo desde dispositivos móveis a um display ViewSonic de maneira sem fio ou através de uma rede de trabalho cabeada para uma fácil anotação.

Múltiplos usuários podem desenhar, escrever e anotar de maneira simultânea para uma colaboração ilimitada.

“ A ViewSonic melhora a educacão através do seu portfólio de soluções de display que incrementam a participação em sala de aula”, mencionou Ricardo Lenti, gerente geral para ViewSonic América Latina. “Contamos com tecnologias de displays visuais que se ajustam às necesidades da aprendizagem interativa, à comunicação e às metodologias ativas de ensino .”

Para mais notícias e informações sobre a ViewSonic, visite ViewSonic.com/la, e siga a empresa no Facebook, LinkedIn, YouTube e Twitter.