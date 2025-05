ASUS anuncia notebook de 14 polegadas mais compacto do mundo

A ASUS anuncia a chegada de mais um notebook de sua linha no Brasil. O novo ZenBook 14 UX434 é o menor notebook de 14 polegadas do mundo e apresenta a incrível tela NanoEdge, praticamente sem bordas.

Unindo criatividade, estilo e inovação, o ZenBook 14 inicia uma nova era de design ultraportátil, com um chassi ultracompacto e ultraleve. O notebook traz a incrível Tela NanoEdge de 14 polegadas Full HD, que ocupa 92% de toda a parte frontal, mantendo apenas uma moldura ultrafina de 2,9mm, dando a impressionante impressão de tela infinita.

Com apenas 1,26kg e 16,9mm de espessura, o compacto ainda é referência no quesito capacidade. O ZenBook 14 vem com a mais nova versão do ScreenPad™, uma tecnologia exclusiva da ASUS, que permite ao usuário utilizar a tela adicional interativa e sensível ao toque para aumentar sua produtividade. O novo ScreenPad™ 2.0 também permite gerenciar tarefas com facilidade e criar um próprio fluxo de trabalho multitarefas.

Resfriamento e conforto para o usuário também foram levados em consideração no design deste notebook. As dobradiças do Zenbook 14 suspendem ligeiramente o notebook para que fique em uma inclinação perfeita. Além de tornar o teclado retroiluminado mais ergonômico, a inclinação ainda ajuda o computador a ventilar melhor para manter o desempenho sempre constante e melhora a qualidade de som de seus alto falantes Harman-Kardon®.

O novíssimo processador Intel® Core™ i7 da 10ª geração, 8GB de memória RAM e armazenamento rápido SSD de 256GB³, permite que o Zenbook 14 responda e trabalhe de forma rápida, independentemente da atividade do usuário, que pode criar documentos complexos, computar dados, retocar fotos ou editar vídeos.

Compacto para levar para todo lugar e ótimo para produzir, o novo ZenBook 14 também vem equipado com bateria de 50Wh, que é suficiente para um dia inteiro de trabalho. A conexão Wifi integrada de alta velocidade (WiFi 6 802.11ax 2×2) e Bluetooth 5.0 permitem envio e recebimento de arquivos grandes em menos tempo, jogos multiplayer com respostas rápidas e videochamadas em alta definição.

O notebook mais compacto do mundo ainda é ultrarresistente e atende ao exigente padrão militar MIL-STD-810G de confiabilidade e durabilidade, tendo passado por um regime de testes rigorosos, que inclui longos testes de operação em ambientes extremos de altitude, temperatura e umidade.

Preço e disponibilidade:

O Zenbook 14 UX434 já está disponível na Loja ASUS e parceiros como Fast Shop e Submarino por R$7.649,00 à vista.

(loja.asus.com.br/asus-zenbook-14-ux434fac-a6339t-prata-metalico-ag-1-4-1005760)