Dinoland é o grande destaque de Vikendi na nova temporada de PUBG

A PUBG Corporation está trazendo uma ilha de volta após um breve período de descanso com o retorno de Vikendi em PUBG Season 7. Os jogadores poderão experimentar os novos visuais para áreas como Dinoland e Cosmodrome, além de um circuito de ferrovia como parte do update 7.1. O upgrade premium Survivor Pass: Cold Front recompensa os jogadores mais destemidos com edições limitadas de skins para armas, fantasias e outros presentinhos que dão pistas sobre o passado turbulento de Vikendi com a família Lindh.

O sistema de trem que corre por Vikendi coloca os jogadores de PUBG em rota de colisão com o conflito. As oportunidades para emboscadas, fugas rápidas e jogadas engenhosas são inesgotáveis conforme os jogadores descobrem e aprimoram o timing e os ângulos das linhas de trem. Tanto a linha de passageiros temática de Dinoland quanto a linha de carga pesada têm, cada uma, diferentes rotas e configurações únicas de motores e carros. Elas oferecem muitas vantagens e opções para jogadores ágeis conforme a Season 7 se desenrola.

O enredo de Vikendi toma forma através do Survivor Pass: Cold Front à medida que os jogadores descobrem fragmentos sobre os planos da família Lindh para a ilha. Equipamentos de montaria e fantasias de mascotes mostram a educação elegante dos Lindh e os sonhos destruídos que se seguiram devido ao planejamento ruim e ambição desmedida. Dinoland tinha a ambição de ser o ponto central de um paraíso de férias que se espalharia por toda a ilha, mas perigosas dinâmicas familiares colocaram todo o plano a perder.

O próximo capítulo de PUBG começa em 21 de abril no PC e 28 de abril nos consoles com o update 7.1. Para aqueles que desejam experimentar a ação imediatamente, o Servidor de Testes para PC está aberto hoje! Sua Luta. Sua História. Seus Campos de Batalha.

Para ver os detalhes completos sobre o patch, acesse:

Site Oficial da S7