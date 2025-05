Confira o trailer de lançamento do Gears Tactics – Pré-carregue hoje no PC

Duas semanas para a chegada de Gears Tactics aos PCs, trazendo o ritmo acelerado, a ação visceral e as execuções que são marca registrada da franquia Gears ao gênero de estratégia. Para garantir que você e seu esquadrão estejam prontos para colocar as botas no chão e manter a horda Locust debaixo da terra, a Microsoft traz um trailer cheio de ação do Gears Tactics, que apresenta os heróis do jogo, itens, armas personalizáveis e cinco classes de personagens únicas.

A jogabilidade agressiva do Gears infundida no gênero de estratégia por turnos fará com que o jogador repense sua abordagem para cada ação única – três por turno –, pois Gears Tactics incentiva a liberdade de movimento, fluidez nas habilidades dos personagens e apresenta ações e batalhas sem precedentes.

Gears Tactics já está disponível para pré-encomenda do Xbox Game Pass para PC (Beta), Windows 10 e Steam antes do lançamento em 28 de abril para o PC. Encomende o jogo ou jogue com o Xbox Game Pass para PC (Beta) antes de 4 de maio para receber o Thrashball Cole Character Pack que inclui Augustus Cole como recruta e o Thrashball Armor Set, completo com habilidades raras.

Confira o trailer:

Para mais informações, acesse o News Center da Microsoft Brasil.