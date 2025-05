SMARTY da ELSYS é boa opção de entretenimento

Como opção de entretenimento doméstico, a ELSYS, empresa brasileira de tecnologia, conta com o SMARTY, dispositivo Android TV fabricado no Brasil, com controle remoto por comando de voz e aplicativos como Netflix, Globoplay e YouTube. O produto faz parte do conceito de casa conectada, oferecendo comodidade e facilidade ao consumidor.

O SMARTY é homologado pela Netflix e pelo Google, e através da Play Store possibilita o acesso a inúmeros aplicativos. Traz a tecnologia integrada do Chromecast, que permite a transmissão de streaming de vídeos, músicas e jogos instalados em celulares, computadores e notebooks compatíveis. Com comando por voz, do Google Assistente é possível usar o SMARTY de maneira simples, rápida e intuitiva. Para instalar basta conectar o SMARTY a entrada HDMI da sua TV e a internet Wi-Fi de sua casa. O SMARTY também permite a conexão de outros dispositivos Bluetooth, como controles joysticks para games, teclados e caixas de som.

Com o SMARTY, o consumidor pode acessar com conforto e comodidade as imagens das câmeras de segurança Wi-Fi da ELSYS e controlar produtos inteligentes compatíveis com o Google Assistente Home. O dispositivo está à venda na loja on-line ELSYS (http://loja.elsys.com.br/), assim como outros produtos nas linhas de TV, acessórios, segurança, telefonia e internet. Para mais informações, confira o link (http://smartyelsys.com.br/).