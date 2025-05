WDC Networks inicia produção e venda de geradores de energia solar

A WDC acredita que nos momentos de crise as empresas precisam trabalhar mais para sair da turbulência mais fortes do que entraram, e a prova disso é o anúncio sua entrada no mercado de geração distribuída de energia elétrica, produzindo kits de geração doméstica e profissional de energia solar. A energia solar tem apresentado uma forte expansão nos últimos anos em todo o mundo e também no Brasil: a possibilidade de autossuficiência, redução das contas de energia, contribuição com o meio-ambiente e investimento em um ativo que dura mais de 25 anos são os principais vetores deste crescimento. E, segundo estimativas da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o Brasil teve um salto de 44% na capacidade instalada de energia solar em 2019, o que levou o país à marca de 3,3 gigawatts em operação. O aumento das tarifas e redução dos custos de equipamentos também contribuíram para acelerar este movimento. São mais de R$ 5 milhões investidos em estrutura logística, laboratórios e contratações com o objetivo de atender as mais de 10.000 revendas, integradores e EPCs em todo Brasil.

A operação, que tem à frente o executivo André Luiz de Paula Souza (especialmente contratado pela WDC para esta função por sua sólida experiência de mercado no segmento), conta com marcas líderes e consolidadas, como Canadian e Fronius e também parceiros com soluções diferenciadas, como as alemãs AE Solar e SMA.

“Acreditamos que a tecnologia existe para melhoria da qualidade de vida das pessoas. A possibilidade de gerar a própria energia, reutilizar a água, automatizar a sua residência, elevar a segurança da família e agora, trabalhar remotamente, ter banda-larga de qualidade, e usar veículos de transporte elétricos e autônomos são algumas das transformações que já iniciaram e que continuarão pelos próximos anos. Nosso espírito empresarial é esse, mas temos que ir além, e estamos investindo em uma nova unidade produtiva em Minas Gerais, com 4000 m2 de área, que que será inaugurada em maio. Trouxemos um executivo experiente e competente para liderar essa unidade de negócios, e temos certeza que essa diversificação com sinergia aos nossos atuais canais, será mais um item de resiliência no nosso negócio”, declara Vanderlei Rigatieri, CEO da WDC Networks.

Os planos da empresa vão além de simplesmente mais uma nova linha de produtos; a WDC quer aproveitar a sinergia com os canais já desenvolvidos, e quer incentivar os provedores de internet a vender isso aos seus clientes, aos instaladores de automação residencial e aos grandes projetos de usinas e fazendas de geração. “O projeto da WDC com o Solar veio ao encontro das minhas expectativas, e queremos ir muito além da distribuição de sistemas solares. Nosso maior desafio não é montar uma distribuição de produtos e montagem de kits, pois isso a WDC já sabe fazer. Nossa missão é expandir a oferta para além da geração de energia limpa, juntando automação inteligente das residências e sistemas de segurança eletrônica e canalizar isso via provedores de internet para levar os demais produtos da WDC para os atuais 12.000 credenciados para instalar energia solar no Brasil. Seremos uma empresa que sempre levará tecnologias novas para cada parceiro, criando oportunidades de crescimento para esses profissionais, principalmente numa época que a economia mundial precisa se recuperar. Queremos ser o parceiro ideal para as pequenas empresas que vão ter que se reinventar após a crise”, declara André Luiz de Paula Souza, diretor da unidade de negócios solar.