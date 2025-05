Huawei Watch GT2 no Brasil ganha atualização com mais funções

Integrando a linha de wearables e acessórios da Huawei já lançados no Brasil, o smartwatch GT2 recebe atualização que estará disponível em breve para os usuários no país. Além de melhorias no sistema operacional dos devices, o update traz um novo recurso de monitoramento: o SpO2, que permite aos devices medir o nível de saturação sanguínea de oxigênio.

A nova função inovadora calcula o percentual de hemoglobina saturada com oxigênio e ajuda o usuário com mais uma forma de monitorar da saúde. A partir do sensor de SpO2 IR dedicado, o usuário pode executar o teste escolhendo o recurso no menu do device atualizado; o teste começará automaticamente.

Saiba mais sobre o HUAWEI WATCH GT 2

Um dos melhores e mais poderosos smartwatches do mercado, o HUAWEI Watch GT 2 possui bateria com até 2 semanas de duração, aparência elegante, funcionalidades especialmente importantes para os amantes da prática esportiva, e disponível em cores bonitas. Com modelos de 42 mm e 46 mm, tem perfeita integração com qualquer smartphone, por meio do aplicativo HUAWEI Health.

Equipado com o processador proprietário Kirin A1, desenvolvido pela própria Huawei, primeiro chip wearable com conectividade Bluetooth 5.1 ​​do mundo, o WATCH GT 2 oferece consumo de energia extremamente baixo, bateria de longa duração, monitoramento de exercícios, música, monitoramento inteligente da frequência cardíaca e sensores de monitoramento do sono.