ViewSonic apresenta novos monitores de alto desempenho

A ViewSonic Corp., provedor líder em tecnologias de visualização interativas, apresenta novos monitores que combinam design, funcionalidade e versatilidade com uma experiência excepcional na tela. Com uma variedade de tamanhos, de 24 “a 27” polegadas, esses monitores de painel IPS oferecem inúmeras resoluções, recursos e opções de conectividade que garantem a máxima produtividade em ambientes de colaboração. Para maior comodidade e com fiação reduzida, esses novos monitores são dotados de conectividade USB Tipo C, que oferece uma solução de cabo tudo em um para transmitir energia, dados, vídeo e áudio de desktops ou laptops para o monitor.

Os novos monitores VX2785-2K-mhdu e VX2485-mhu da ViewSonic receberam o prêmio iF design, desenvolvido com ergonomia e estilo ideal para atender aos ambientes domésticos modernos. Com uma tela sem bordas nos três lados e uma base circular com design exclusivo, são os mais modernos em conectividade.

O VG2456 possui uma estação separada para o centro de comando com várias opções de conexão de rede, incluindo uma passagem RJ45 e um monitor tudo-em-um que elimina a necessidade de uma estação presencial.

Os 10 pontos de contato do monitor TD2455 são compatíveis com sistemas de plataforma cruzada para controle prático e eficaz em salas de aula colaborativas e áreas de trabalho mais produtivas.

Características técnicas:

Monitor VX2785-2K-MHDU:

– Monitor IPS de 27 polegadas com resolução QHD nativa (2560×1440);

– Inclinação de -5 / + 20 graus e rotação de até 30 graus;

– Solução para cabos com conectividade USB 3.2 tipo C e outras entradas, como HDMI e DisplayPort;

– Tecnologia AMD FreeSync que praticamente elimina linhas e movimentos (tremulação) da tela para efeitos visuais suaves e fluidos.

Monitor VX2485-MHU:

– Monitor IPS de 24 polegadas com resolução nativa Full HD (1920×1080);

– Inclinação de -5 / + 20 graus e rotação de até 30 graus;

– Solução para cabos com conectividade USB 3.2 Tipo C e outras entradas, como HDMI e VGA;

– Tecnologia AMD FreeSync que praticamente elimina linhas e movimentos (tremulação) da tela para visuais fluidos e suaves;

Monitor de acoplamento VG2456:

– Monitor IPS de 24 polegadas com resolução nativa Full HD (1920×1080);

– Solução para cabos com conectividade USB 3.2 Tipo C e outras entradas, como RJ45, HDMI 1.4, DisplayPort e DisplayPort Out (para configuração em cadeia);

– Software Display Manager para controlar e ajustar as configurações do monitor;

– Posicionamento rápido e fácil, bem como fácil manipulação do monitor;

– Design ergonômico com inclinação de 40 graus e pivô bidirecional, bem como ajustes de altura e rotação.

Display Touch TD2455:

– Monitor de 24 polegadas com resolução nativa Full HD (1920×1080);

– Tela de toque intuitiva e responsiva de 10 pontos (PCAP);

– Design ergonômico, painel IPS SuperClear e três molduras ultrafinas;

– Sua conectividade inclui USB 3.2 Tipo C, DisplayPort, HDMI e Saída DisplayPort (para configuração em cadeia);

“Com a introdução desses monitores poderosos e ricos em recursos, a ViewSonic oferece uma ampla variedade de opções, independentemente do usuário ser responsável por uma empresa de grande escala ou trabalhar em casa”, diz Kenneth Mau, diretor da linha de monitores de negócios na ViewSonic. O monitor acoplado VG2456 oferece uma solução de monitor de mesa multifuncional e otimizada. Ele foi projetado para ambientes de trabalho de alta demanda e pode ajudar a reduzir os custos operacionais dos negócios. O monitor de tela de toque TD2455 pode ser usado em vários ambientes, conectando-se a um projetor ou quadro interativo, tornando-o um pódio de toque; uma solução ideal em salas de aula e salas de conferências. Finalmente, com a série VX85, estamos fornecendo recursos técnicos e de design premiados em todo o mundo, que destacam os usuários de desktop em seus locais de trabalho. ”

