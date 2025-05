Baseus tem carregador sem fio de alto desempenho

Com design leve e sofisticado, o carregador sem fio simples da Baseus oferece ao usuário alto desempenho em uma excelente relação custo-benefício. Seu carregamento é eficiente e rápido, possui um sistema de proteção inteligente para proteger a bateria do dispositivo em uso. O nosso carregador utiliza o padrão Qi, líder deste segmento. Ele foi desenvolvido pela Wireless Power Consortium e se tornou popular graças à adesão por parte da Nokia ao fabricar seu primeiro Windows Phone. Disponível em 3 cores diferentes, Preto, Branco e Transparente, o Wireless Charger da Baseus é um carregador leve e com design que vai combinar com qualquer decoração.

A Baseus foi fundada em 2009, com foco em pesquisa, design e experiência do usuário. Na Baseus, entendemos o que é necessário para criar os melhores acessórios para telefones da categoria. Fazemos isso oferecendo experiências aprimoradas e integrando a mais recente tecnologia, materiais de proteção ambiental e tendências da moda ao design de produtos.Na Baseus, nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes não apenas acessórios de telefone de alta qualidade, mas também uma vida agradável e confortável, entendendo suas necessidades. Com a Baseus, você sabe que está obtendo os produtos certos no mercado. Eles são projetados para serem assim.

Destaques:

Compatível com smartphones habilitados para Q.

Tipo de cabo: Micro USB

Design portátil e atraente para uso em vários locais.

