Xiaomi lança Redmi Note 9S no Brasil

A Xiaomi, terceira maior fabricante de smartphones do mundo, anuncia o lançamento do Redmi Note 9S no Brasil. A nova aposta da marca chinesa para a categoria de intermediários surpreende pela presença de câmera quádrupla potente, bateria de longa duração, processador poderoso e design inovador e simétrico.

Sua bateria com potentes 5020mAh permite durabilidade que pode ultrapassar dois dias em uso. Já o carregamento é ultrarrápido de 18W e conta com a presença de um carregador de 22,5W que acompanha o produto.

Para os amantes de games, a boa notícia é a presença do processador Snapdragon 720G, especialmente desenvolvido para jogos. Além de ótima performance em atividades do dia a dia, o processador provê recursos avançados para jogos, permitindo atender a chamadas enquanto se joga sem interromper o game e otimizar tons de cores nos gráficos, entre outros.

No design, o Redmi Note 9S conta com uma tela Full HD+ de 6,67 polegadas, câmera sobre a tela e 91% de aproveitamento. Tudo isso com proteção Corning Gorilla Glass 5. Já em sua parte traseira, destaque para a presença de um conjunto de 4 câmeras em formato simétrico e elegante, em sua traseira em vidro curvo 3D, com proteção Corning Gorilla Glass 5 tanto no corpo do produto quanto na lente da câmera. O aparelho é constituído por meio de um processo de 20 etapas para chegar ao resultado em termos das três opções de cores.

Em termos de cores, chegarão ao Brasil os dispositivos nas cores Interstellar Grey (cinza) e Glacier White (branca) e em breve a Aurora Blue (azul). E, por último, em sua lateral está contido o inovador sensor biométrico na tecla power – rápido, seguro e de simples utilização para destros e canhotos.

“A linha Redmi é sucesso em todo o mundo e a versão Redmi Note 9S chega para mudar seu patamar, mantendo a qualidade e sua marca registrada de telas grandes, ótima configuração e câmeras incríveis. Ao ter uma bateria com duração de 2 dias, tem fim a insegurança de chegar ao final do dia sem bateria. Você poderá usar todos os recursos sem se preocupar em ficar na mão. E claro, para todos os gamers, chega um aparelho sensacional, possibilitando o usuário jogar por horas longe das tomadas, com excelente performance, atendendo ligações sem interromper os jogos, além de diversos recursos que agradam a todos os perfis”, destaca Luciano Barbosa, diretor de produtos da Xiaomi no Brasil.

Para compartilhar este momento importante com todos os brasileiros, a Xiaomi irá comercializar inicialmente pelo canal e-commerce oficial da marca, via modalidade de pré-venda, pelo valor promocional de R$1799,99 o modelo de 64GB e R$1.999,99 a versão de 128GB, disponível nas cores cinza (Interstellar Grey e branco (Glacier White). A promoção é válida somente hoje (20), até às 23h.

Mais informações: https://www.mi.com/br/