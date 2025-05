Canon lança câmera de cinema EOS C300 Mark III

O novo modelo é o sucessor da EOS C300 Mark II (lançada em setembro de 2015), que foi muito bem recebida pelo mercado, especialmente na produção de vídeo e de conteúdos para emissoras. Além de renovar o desempenho básico do modelo existente, o novo lançamento também possui um design modular que permite aos usuários personalizarem a câmera livremente, de acordo com o tipo de gravação, assim como já acontece com o último lançamento do modelo mais avançado da família, a EOS C500 Mark II (lançada em dezembro de 2019).

■ Uma variedade de opções para produção de vídeo profissional

Com o novo sensor 4K Super 35mm CMOS DGO, que captura imagens no padrão HDR com baixo ruído, produzindo um ganho diferente para cada saída de pixel (ganho individual), não há desfoque de imagem, mesmo em ambientes com grandes diferenças de contraste, possibilitando a gravação de vídeo 4K/60p de alta qualidade com gradações ricas. Também equipado com a plataforma de processamento de vídeo DIGIC DV 7, capaz de processar em alta velocidade, ele obtém uma variedade de varreduras de vídeo para produção profissional, incluindo suporte para gravação em alta varredura de quadros (4K/120p) que permite uma reprodução (resultado) mais emocional do vídeo durante a reprodução de movimentos em câmera lenta.

■ Excelente capacidade de expansão que pode lidar com uma variedade de estilos de gravação

Assim como a EOS C500 Mark II, o design modular da EOS C300 Mark III permite aos usuários personalizarem livremente a câmera de acordo com o ambiente de gravação. Ao conectar uma unidade de expansão (vendida separadamente), é possível gravar com várias câmeras ou com drones que requerem operação remota. Os kits de montagem (vendidos separadamente) permitem que os usuários troquem a montagem EF para a montagem EF Cinema Lock ou para a montagem PL.

■ Dois formatos de vídeo compatíveis com produção 4K/HDR

O formato Cinema RAW Light reduz o tamanho dos dados enquanto mantém as informações de vídeo, além de poder gravar esses dados na própria câmera, sem usar um gravador externo. Também suporta o formato XF-AVC, que comprime dados de vídeo e os grava de maneira eficiente, suportando fluxo de trabalho de edição eficiente. Também podem ser utilizados cartões CFexpress Tipo B e cartões SD padrão UHS-II*1.

*1 Cinema RAW Light pode ser gravada apenas em cartões CFexpress Tipo B.

Principais características

1. Uma variedade de opções para produção de vídeo profissional.

ž Com a mais nova tecnologia de sensor 4K Super 35mm CMOS DGO que gera baixo ruído no padrão HDR, gerando ganho diferente para cada pixel, sem provocar desfoque mesmo em situações de grande contraste, tornando possível gravar vídeo com alta qualidade em 4K/60P com ricas graduações.

ž Equipada com a plataforma de processamento de vídeo DIGIC DV 7, capaz de processar em alta velocidade, é possível gravar 4K/120p com alta taxa de quadros. Oferece uma ampla gama de opções para produção audiovisual profissional, mesmo durante a reprodução em câmera lenta.

ž O Dual Pixel CMOS AF com operação AF (Auto Foco) preciso e o alto desempenho de rastreamento adequado para a gravação de filmes, permite o ajuste perfeito de foco, de acordo com o estilo de gravação, e mesmo durante a gravação, quando é necessária uma precisão de foco rigorosa.

2. Excelente capacidade de expansão que pode lidar com uma variedade de estilos de gravação

ž Os kits de montagem (vendidos separadamente) permitem que os próprios usuários troquem as montagens das lentes cinema EF ou PL, de acordo com o ambiente e o propósito da gravação. Isso elimina a necessidade de levar a câmera a um centro de serviço e suporta a flexibilidade de sistemas de gravação flexíveis que correspondem à expressão do vídeo e ao propósito da gravação.

ž Suporta uma variedade de estilos de gravação, desde gravações com drones que aproveitam o peso leve e compacto até gravações com várias câmeras equipadas com unidades de expansão (vendidas separadamente).

ž O corpo da câmera é de aproximadamente 153mm (largura) x 148mm (altura) x 168mm (profundidade) com um peso de aproximadamente 1.750 g, tornando-o compacto e leve.

3. Dois formatos de vídeo que suportam produção 4K/HDR

ž O formato Cinema RAW Light pode reduzir o tamanho dos dados enquanto mantém a quantidade de informações do vídeo. Também é possível gravar dados RAW na própria câmera sem usar um gravador externo.

ž Também suporta o formato XF-AVC, que comprime dados de vídeo e os grava de maneira eficiente. Além do método de compactação convencional Intra Frame, foi adicionada a opção de compactação entre quadros Long GOP que comprime a diferença entre os quadros anteriores e os próximos e permite uma gravação prolongada com alta compactação para oferecer suporte à edição eficiente.

ž As mídias suportadas são os cartões CFexpress Tipo B e os cartões SD padrão UHS-II.

ž Ao incluir dois slots de cartão CFexpress Tipo B, os dados podem ser gravados simultaneamente em duas mídias de gravação, possibilitando a realização de backups e transferência de dados. Os dados de proxy podem ser gravados simultaneamente em um único cartão SD, não apenas ao gravar em RAW, mas também ao gravar no formato XF-AVC.

ž O padrão HDR incluindo os padrões HLG (Hybrid Log-Gamma) adequado para transmissão e distribuição ao vivo e PQ (Perceptual Quantization) adequado para produção de vídeo e distribuição on-line.

ž Equipado com as curvas de gama logarítmicas Canon Log 2 e Canon Log 3 da própria Canon, ao fornecer o Canon Log 2, que aumenta as possibilidades da edição das imagens pelo color grading após a captura, e o Canon Log 3, que permite o ajuste de cores e gradação, então você pode selecionar a curva Log ideal de acordo com suas necessidades de produção de vídeo.

Referência: Câmeras de Cinema com o sistema EOS.

A Canon lançou o novo sistema Cinema EOS composto por lentes e câmeras para produção de vídeo em novembro de 2011 e lançou a primeira câmera de cinema digital, a EOS C300, em janeiro de 2012, que entrou no mercado de Hollywood e na indústria de produção de vídeo.

No mesmo ano, foram lançados os modelos EOS C500, o modelo compacto e leve EOS C100 e a câmera SLR digital EOS-1D C, expandindo a linha Cinema EOS. Depois, ao adicionar novos modelos, como a EOS C700 e a EOS C200 ao seu portfólio, veio o lançamento do modelo top de linha EOS C700 FF, equipada com um sensor full-frame de 5,9K. No campo da produção de vídeo, que está enfrentando um grande ponto de virada na produção 4K e HDR e nas diferentes formas de trabalho, a Canon respondeu às diversas necessidades dos ambientes de produção que buscam expressão de vídeo de alta resolução.

A Canon está fortalecendo sua linha de câmeras de cinema com a introdução da EOS C300 Mark III, que adota o sensor DGO, desenvolvido recentemente, enquanto expande o alcance da expressão de vídeo do usuário. De filmes e dramas de TV, que exigem vídeo de alta qualidade, à notícias e documentários, onde a mobilidade é particularmente importante, a câmera facilitará o trabalho em diferentes ambientes de produção de vídeo e contribuirá para o desenvolvimento da cultura do vídeo.

Tendência do mercado de equipamentos de produção de vídeo

Com a digitalização da indústria de produção de vídeo, a resposta ao vídeo em 4K progrediu rapidamente nos ambientes de filmes e de produção e, ao mesmo tempo, a indústria de Broadcast iniciou esforços em muitos países para comercializar a transmissão em 4K. Com os avanços nos fluxos de trabalho de produção de vídeo 4K, do início ao fim, o equipamento não apenas terá alta resolução e alta qualidade de imagem, mas também aumentará a necessidade por câmeras que combinem operacionalidade e facilidade de manutenção para lidar com estilos de gravação cada vez mais diversos e difíceis à medida que a resolução aumenta. (Um estudo da Canon)

Principais especificações de produto

Consulte o site da Canon para obter detalhes das especificações do produto.