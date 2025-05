AMD expande a família de processadores de desktop AMD Ryzen™ 3rd Gen

A AMD (NASDAQ: AMD) anuncia as mais recentes adições à família de processadores para desktop AMD Ryzen de 3ª geração, os processadores AMD Ryzen™ 3 3100 e AMD Ryzen™ 3 3300X e o chipset AMD B550 para o soquete AM4 projetado para processadores de desktop AMD Ryzen de 3ª geração com mais de 60 designs em desenvolvimento. Aproveitando o portfólio de tecnologias de classe mundial da AMD, esses novos processadores Ryzen 3 para desktop trazem a inovadora arquitetura principal “Zen 2” para usuários corporativos, jogadores e criadores em todo o mundo, aproveitando a tecnologia Simultaneous Multi-Threading (SMT) para aumentar a produtividade. Com o dobro dos threads, o dobro da largura de banda e uma ampla seleção de placas-mãe em desenvolvimento, o chipset AMD B550 e os processadores para desktop Ryzen 3 oferecem a solução de processamento ideal de ponta a ponta.

“Jogos e aplicativos estão se tornando cada vez mais exigentes e, com isso, os usuários estão exigindo mais de seus PCs”, disse Saeid Moshkelani, vice-presidente sênior e gerente geral da unidade de negócios de clientes. “A AMD está comprometida em fornecer soluções que atendam e superem essas demandas para todos os níveis de computação. Com a adição desses novos processadores Ryzen 3 para desktop, continuamos esse compromisso com nossos principais clientes de jogos. Elevamos o desempenho, dobrando os segmentos de processamento de nossos processadores Ryzen 3 para impulsionar as experiências de jogos e multitarefas a novos patamares. ”

AMD Ryzen 3 3100 e AMD Ryzen 3 3300X

Dando continuidade à demonstração da sua liderança no desktop do consumidor, o AMD Ryzen 3 3100 e o AMD Ryzen 3 3300X representam os processadores de desktop AMD Ryzen 32 mais rápidos de todos os tempos, trazendo um desempenho para desktop de classe mundial para os jogadores comuns. Eles também representam o compromisso da AMD em melhorar o desempenho e as tecnologias da CPU para os consumidores, habilitando a SMT em um processador Ryzen 3 para desktop pela primeira vez.

Os processadores aproveitam o cache de 18MB, oferecendo uma redução drástica da latência da memória, o que significa um desempenho mais suave e rápido para jogos com altas taxas de quadros em jogos com muita CPU. Além disso, com quatro núcleos, oito threads e a tecnologia AMD SMT, os novos processadores Ryzen 3 oferecem incrível desempenho multitarefa e capacidade de resposta que os consumidores precisam.

O AMD Ryzen 3 3100 oferece:

Até 20% a mais de desempenho nos jogos do que a concorrência3

Até 75% a mais de desempenho de criação que a concorrência4

MODELO CORES/ THREADS TDP5

(Watts) BOOST6/BASE FREQ7. (GHz) TOTAL CACHE (MB) PLATFORM SEP (USD)8 Disponibilidade global esperada em AMD Ryzen™ 3 3300X 4C/8T 65 4.3/3.8 18 AM4 99 Maio, 2020 AMD Ryzen™ 3 3100 4C/8T 65 3.9/3.6 18 AM4 120 Maio, 2020

AMD B550 Chipset

O novo chipset B550 para o soquete AM4 é a mais recente adição à família de chipsets AMD série 500, com suporte para os processadores de desktop AMD Ryzen 3000 Series, líderes do setor. As próximas placa mãe B550 são o único chipset moderno convencional com compatibilidade para PCIe® 4.0, desbloqueando o dobro da largura de banda das placa mãe B450 para desempenho de alta velocidade e alta potência em jogos e multitarefa.

Disponibilidade

Espera-se que os AMD Ryzen 3 3100 e AMD Ryzen 3 3300X estejam disponíveis nos principais varejistas e etailers do mundo a partir de maio de 2020. As placa mãe AMD B550 devem estar disponíveis a partir de 16 de junho de 2020 por parceiros de ODM, incluindo ASRock, ASUS, Biostar, Colorido, GIGABYTE e MSI nos principais varejistas e etailers. Já para o Brasil, a previsão de ambos é que estejam disponível em junho deste ano.

