Torneio de esports de Call of Duty: Mobile começa dia 30 de abril

A Activision, em colaboração com a Sony Mobile Communications Inc. (“Sony Mobile”), anunciou hoje que o torneio Call of Duty®: Mobile World Championship 2020 apresentado pela Sony, começará online no dia 30 de abril. Jogadores elegíveis* de Call of Duty: Mobile com ranking veterano ou mais alto no Multijogador terão a chance de competir para ganhar prêmios de esports cosméticos e em dinheiro. O torneio terá mais de 1 milhão de dólares em prêmios, patrocinados pela Sony Mobile.

“Estamos muito empolgados para lançar o nosso muito antecipado torneio competitivo de Call of Duty: Mobile,” disse Chris Plummer, vice-presidente de mobile da Activision. “Como a nova evolução das Partidas Ranqueadas favoritas dos fãs, este formato de torneio dá aos jogadores elegíveis de Call of Duty: Mobile a chance de competir com jogadores do mundo todo por dinheiro e prêmios”.

Como parte da colaboração, o Xperia 1 II (Mark two) da Sony foi otimizado para Call of Duty: Mobile.

O torneio começará online no dia 30 de abril em muitos países ao redor do mundo. Para as regras do campeonato e mais informações sobre a Call of Duty: Mobile World Championship 2020, visite http://www.callofduty.com/mobile/esports

Call of Duty: Mobile é a experiência definitiva de tiro em primeira pessoa, que traz mapas, modos, armas e personagens favoritos dos fãs de toda a franquia Call of Duty, incluindo a série Modern Warfare® e universo Black Ops, em um pacote completo para dispositivos móveis. Call of Duty: Mobile foi desenvolvido pelo premiado estúdio TiMi da Tencent Games e publicado pelaActivision (NASDAQ: ATVI), e já teve mais de 150 milhões de Downloads desde seu lançamento em 2019. Call of Duty: Mobile é gratuito para jogar em dispositivos Android e iOS.