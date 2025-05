HUAWEI nova 5T chega ao Brasil com cinco câmeras com Inteligência Artificial

A Huawei Consumer Business Group (CBG) anuncia a chegada do smartphone HUAWEI nova 5T ao mercado brasileiro. Projetado para oferecer uma experiência premium acessível, o smartphone integra design elegante e futurista, navegabilidade rápida, produção de fotos e vídeos com qualidade e um preço acessível. Jovens, millennials, aficionados por redes sociais, moda e tecnologia de ponta são o foco do HUAWEI nova 5T, que oferece um conjunto de cinco câmeras com Inteligência Artificial e performance fluida para jogos mobile – tudo suportado por uma bateria de longa duração. O produto está disponível a partir desta sexta-feira, 24 de abril, nas cores Crush Blue e Preto pelo e-commerce parceiro FAST SHOP ao preço sugerido de R$ 2.999,00.

Mais do que apenas um dispositivo eletrônico de consumo, o HUAWEI nova 5T é um parceiro digital essencial na era moderna: avant-garde e na moda, ultrapassando os limites de estilo e da funcionalidade. Destaque para a câmera frontal de 32MP, que, com seu algoritmo IA HDR+, permite criar retratos incríveis e selfies mais nítidas – mesmo no escuro.

O HUAWEI nova 5T é composto pelo processador premium Kirin 980 IA, 8GB de RAM e 128GB de armazenamento. Aliado ao poderoso sistema operacional EMUI 9.1, os componentes se combinam para oferecer uma experiência fluida e sem lapsos.

A tecnologia HUAWEI SuperCharge de 22,5W garante que o aparelho possa ser carregado rapidamente, enquanto a GPU Turbo 3.0 líder do mercado.

Experiência fluida para gamers

Com tecnologia de aceleração de processamento gráfico por meio da integração entre software e hardware, o nova 5T ainda pretende atrair uma gama diferente de consumidores: os gamers. A experiência de jogo em quadro inteiro e redução de latência permite aos praticantes da modalidade uma jogabilidade precisa e fluida. Isso é possível graças ao poderoso processador Kirin 980 (primeiro processador comercial fabricado com um processo de 7nm e o primeiro com núcleos Cortex-A76) e o NPU duplo que oferece excelentes recursos de IA, aumentando o desempenho e a eficiência do dispositivo.

“O HUAWEI nova 5T é o parceiro mais indicado para o público jovem, aficionado por redes sociais e antenado às tendências, que deseja compartilhar regularmente imagens de alta qualidade com riqueza de detalhes. O aparelho eleva a referência para os criadores de conteúdo em movimento, característica bem definida do público brasileiro, além de ter uma grande autonomia de bateria e carregamento rápido, que favorecem deslocamentos e a utilização intensa pelos usuários. Essas são algumas das grandes razões de trazermos o nova 5T, smartphone com robusto hardware, aos amantes da tecnologia no Brasil a um custo muito competitivo”, diz Arina Tian, CMO da Huawei Brasil.

Um aparelho marcante para os amantes da moda

O acabamento refinado do HUAWEI nova 5T fornece uma textura diferenciada que acentua os contrastes de iluminação, criando um efeito 3D de várias camadas em uma superfície plana. Um design reflexivo aprimorado confere uma aparência holográfica a cada telefone.

O aparelho possui uma tela HUAWEI Punch FullView de 6,26 polegadas e pesa apenas 174 gramas, graças à sua espessura de apenas 7,87 mm, oferecendo uma exibição imersiva em um corpo esbelto.

Inspire momentos com cinco câmeras IA

Os telefones da Huawei são aclamados como potências fotográficas móveis e a série nova não é exceção, especialmente na área de câmeras para selfie. A câmera frontal de ultra claridade de 32MP do HUAWEI nova 5T captura detalhes minuciosos com nitidez, como finas mechas de cabelo.

Equipada com quatro câmeras traseiras baseadas em IA que suportam fotografia de alta definição, grande angular, macro e profundidade de campo, o HUAWEI nova 5T é capaz de capturar imagens ricas e nítidas em uma única foto em todos os cenários, desde vastas paisagens a fotos em close.

O aparelho também combina a tecnologia de otimização de partição e segmentação semântica de imagem alimentada por IA com a lente HD de 48MP, lente grande angular de 16MP, lente macro de 2MP e lente bokeh de 2MP, que podem apresentar claramente os detalhes da foto e equilibrar a exposição sob todas as condições de iluminação.

A tecnologia de fotografia aprimorada por IA, como Estabilização de imagem IA (AIS), Bloqueio de exposição automática (AEL) e Bloqueio de foco automático (AFL), se unem para garantir que as imagens sejam nítidas e detalhadas. Os usuários do HUAWEI nova 5T também se beneficiam dos poderosos recursos de edição automática de vídeo.

EMUI 9.1: empoderando a vida móvel

O HUAWEI nova 5T conta com o sistema operacional EMUI 9.1, que ajuda a economizar espaço de armazenamento do sistema, reduzindo o tamanho da ROM. Ele pode converter arquivos em arquivos somente leitura, melhorando a segurança do dispositivo. Utiliza ainda avançada tecnologia HUAWEI SuperCharge de 22,5W para carregamento do dispositivo.