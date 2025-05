Arcos Dorados e Cisco oferecem cursos gratuitos de tecnologia

A Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s no mundo, fechou uma parceria com a Cisco, líder global em tecnologia, para levar a todos os funcionários da rede de restaurantes e seus familiares cursos técnicos gratuitos, que abordarão desde conceitos básicos de informática até as principais tendências em TI da atualidade. As inscrições para a primeira fase de treinamentos também estão abertas para a comunidade em geral.

A parceria é realizada por meio da Hamburger University, centro de desenvolvimento da Arcos Dorados, com conteúdo oferecido pelo Cisco Networking Academy, programa global de responsabilidade social em educação e empregabilidade no setor de tecnologia da Cisco, buscando proporcionar novas oportunidades de educação e carreira. A iniciativa terá início no próximo dia 13 de maio com cursos online, apoiando aqueles que desejam continuar aprendendo nesse período de distanciamento social ou procuram desenvolver novas habilidades para aplicar em suas áreas de trabalho.

Nesse momento serão disponibilizados três temas:

Internet das Coisas – O termo descreve um cenário em que numerosos objetos do dia a dia estão conectados à internet e se comunicando mutuamente. O curso abordará o que isso quer dizer e a importância dessa tendência para o nosso cotidiano. Inscrições

Introdução à #Cibersegurança – No mundo conectado em que vivemos, estar em segurança é muito importante. No curso serão abordados assuntos como segurança de dados, ameaças e métodos de proteção no mundo digital. Inscrições

Conecte-se: Introdução à Informática – No mercado atual, dominar o básico da informática é essencial para todas as pessoas. O curso aborda as funcionalidades do computador, como ferramentas, softwares e acessórios importantes para a utilização da Informática no dia-a-dia. Inscrições

Os três cursos serão ministrados totalmente online, no formato e-learning, onde cada aluno pode escolher o momento que achar adequado para iniciar e dar continuidade à formação.

A Hamburger University foi uma das primeiras universidades corporativas do mundo e a primeira no segmento de restaurantes. Além de sua reconhecida atuação no setor de alimentação, a Arcos Dorados também busca ressaltar a importância da educação, investindo cerca de 40 milhões de reais por ano em treinamentos, contando com estratégias educacionais de ponta.