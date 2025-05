DJI aposta na criatividade com novos recursos do Mavic Air 2

A DJI, líder global em drones civis e tecnologia de imagens aéreas, lançou na segunda-feira (27) o Mavic Air 2. Dobrável, compacto e com funcionalidade 8K, o novo drone oferece recursos que tornam simples e segura a captura de conteúdo de alta qualidade no ar. Um sensor de câmera maior de 1/2 pol., aliado a modos de voo avançados e programados, proporciona fotos e vídeos de alta resolução que podem ser facilmente capturados.

Com o Mavic Air 2, os pilotos podem ficar no céu com um tempo máximo de voo aprimorado, capturar imagens vívidas com recursos autônomos renovados e transformar seu conteúdo com as funcionalidades de edição no aplicativo.

“O Mavic Air 2 é um marco para nós. Demonstra que, até o momento, o drone mais inteligente da DJI para o público final não precisa ser o maior”, afirmou o presidente da DJI, Roger Luo. “Enquanto o Mavic Air 2 tem todas as características da família de drones Mavic, tivemos que repensar completamente seu processo de design e desenvolvimento. Nosso objetivo era criar um drone que oferecesse a melhor experiência geral possível até para pilotos novatos. Esperamos que nossos drones possam ajudar a aumentar a criatividade, tornando-se uma experiência divertida e educacional a ser desfrutada mesmo neste momento sem precedentes na história”.

O Mavic Air 2 reconstruiu completamente os elementos básicos do voo com drones para permitir que todos os apaixonados pela tecnologia dos drones a explorem ainda mais. Embora pese o mesmo que uma pequena garrafa de água de 570 gramas, o Mavic Air 2 apresenta novos motores, novos controladores eletrônicos de velocidade (Electronic Speed Controller, ESC), tecnologia aprimorada de bateria e um design aerodinâmico para fornecer tempo máximo de voo de até 34 minutos. A tecnologia de transmissão OcuSync 2.0 proprietária da DJI foi atualizada para fornecer um feed de vídeo HD extremamente confiável do drone, a uma distância máxima de 10 km[2]. O OcuSync 2.0 suporta bandas de frequência de 2,4 GHz e 5,8 GHz e usa um recurso de comutação automática para alternar entre os dois com base na força do sinal, enquanto a tecnologia anti-interferência bloqueia sinais indesejados para manter o feed de vídeo limpo.

• Reconhecimento da cena : ao fotografar neste modo, o Mavic Air 2 pode reconhecer cinco categorias, incluindo pôr do sol, céu azul, grama, neve e árvores, otimizando as configurações para fazer a fotografia se destacar, trazendo o mais alto grau de cor, detalhes e tons.

• Hyperlight : o Hyperlight foi projetado para cenários com pouca luz, tirando várias fotos e mesclando-as para obter uma imagem nítida e com menos ruído, o que geralmente ocorre em cenas com pouca luz.

O novo Mavic Air 2 reimagina como o conteúdo de qualidade pode ser capturado em um drone portátil e dobrável. Independentemente do nível de habilidade do piloto, os recursos e a tecnologia do Mavic Air 2 certamente vão atrair todos os visionários criativos. O Mavic Air 2 é o primeiro drone da série Mavic a oferecer vídeo 4K a 60 qps e 120 Mbps. Além disso, os usuários podem gravar conteúdo exclusivo usando vídeo HDR, câmera lenta 4X em 1.080p a 120 qps ou câmera lenta 8x em 1.080p a 240 qps. Os pilotos podem gravar imagens de 12 megapixels[1] ou escolher um novo recurso de alta resolução e 48 megapixels que fotografa com detalhes impressionantes, enquanto um estabilizador triaxial ajuda a compensar a trepidação da câmera para criar imagens suaves e estáveis, mesmo em cenários imprevisíveis.

Definindo um novo padrão para segurança de drones

O Mavic Air 2 está equipado com novos recursos de segurança sem precedentes para ajudar a tornar o voo o mais seguro possível. Os sensores de obstáculo na parte frontal e traseira do drone avisam os pilotos quando estiverem muito perto de um objeto e também podem ser configurados para impedir que o drone se aproxime, evitando colisões. Sensores adicionais e luzes auxiliares na parte inferior do Mavic Air 2 auxiliam em várias funções, incluindo aterrissagem suave e automática, mesmo com iluminação difícil. O Mavic Air 2 também vem equipado com nossa solução de geofencing GEO para ajudar a manter os drones longe dos locais de maior risco, como aeroportos movimentados.

Os Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (Advanced Pilot Assistance System, APAS) 3.0 oferecem o próximo nível de voo autônomo para os drones DJI. Quando os usuários habilitam o APAS 3.0, à medida que os obstáculos entram no caminho do drone, o Mavic Air 2 criará um novo caminho ao redor, embaixo ou sobre o objeto, para evitar colisões, dando aos pilotos a confiança de voar em situações mais complexas, concentrando-se em capturar suas imagens ideais. Usando o mapeamento 3D, a versão atualizada ajuda a obter transições suaves e movimentos mais fluidos em torno de objetos, mesmo em ambientes altamente complexos.

De acordo com a visão de elevação de segurança de 10 pontos da DJI, publicada no ano passado, o Mavic Air 2 também é o primeiro drone de consumo da empresa projetado para incluir a tecnologia AirSense[3], que fornece segurança aprimorada alertando pilotos de outras aeronaves nas proximidades. O AirSense usa a tecnologia da aviação conhecida como ADS-B para receber sinais de aviões e helicópteros próximos, exibindo sua localização na tela de controle do piloto do drone. À medida que essas outras aeronaves se aproximam do drone, o AirSense manda mensagens por meio de sons e vibrações, aumentando a conscientização e a capacidade do piloto de mover o drone com segurança.

“A DJI tem um compromisso inabalável de aprimorar a segurança dos drones com tecnologia, e o Mavic Air 2 implementa mais uma solução pioneira de segurança para as operações”, explica Brendan Schulman, vice-presidente de política e assuntos jurídicos da DJI. “Nosso compromisso ambicioso em instalar o ADS-B em nossos novos modelos de produtos significa que o Mavic Air 2 será a maior implantação única do mundo da tecnologia de receptores ADS-B, cumprindo e promovendo nossa visão como líder do setor em esforços voluntários de segurança”.

Recursos inteligentes e poderosos

O Mavic Air 2 conta com recursos inteligentes otimizados, permitindo que os usuários gravem de forma rápida e fácil imagens e vídeos que merecem ser compartilhados com o mundo. O FocusTrack[4] é o recurso de rastreamento mais avançado em qualquer drone DJI e oferece três modos de captura diferentes:]

• ActiveTrack 3.0: selecione um alvo para o Mavic Air 2 seguir automaticamente. A terceira iteração do ActiveTrack usa tecnologia de mapeamento de última geração e novos algoritmos de rota de voo para oferecer reconhecimento aprimorado do alvo, prevenção de obstáculos e a capacidade de reativar rapidamente o alvo se ele se mover temporariamente atrás de um objeto.

• Ponto de Interesse 3.0: define uma rota de voo automatizada em torno de um alvo específico. A iteração atualizada melhora o reconhecimento da superfície para rastrear melhor os alvos dinamicamente.

• Spotlight 2.0: encontrado em drones DJI profissionais, o Spotlight mantém o alvo enquadrado enquanto o usuário opera livremente o movimento do drone.

Um recurso Hyperlapse traz o apelo visual do Timelapse, mas com o elemento adicional do drone em movimento. Pela primeira vez, o Hyperlapse pode ser filmado em uma resolução máxima de 8K[5], enquanto os pilotos podem escolher quatro modos de voo, incluindo modo Livre, Órbita, Bloqueio de curso e Trajetória. Os pilotos também podem escolher entre várias manobras de voo pré-programadas, conhecidas como QuickShots, que usam um estabilizador triaxal motorizado e estabilização eletrônica de imagem para qualidade de vídeo incomparável. Basta tocar o modo desejado e o Mavic Air 2 criará conteúdos cinematográficos impressionantes, automaticamente. Pilotos podem escolher Rocket, Circle, Dronie, Helix, Boomerang ou Asteroid.

Aplicativo intuitivo, edição conveniente e variedade de acessórios

Uma versão atualizada do aplicativo DJI Fly adiciona funcionalidades mais avançadas ao Mavic Air 2, mantendo a navegação amigável. Novos tutoriais ensinam as informações básicas sobre o drone para os usuários, permitindo que comecem a voar e capturem imagens atraentes com rapidez. Os recursos de edição no aplicativo, fáceis de usar, tornam o aplicativo DJI Fly uma ferramenta completa para editar e ajustar as imagens capturadas. O Mavic Air 2 será suportado por uma série de acessórios úteis adicionais, incluindo bolsa de transporte, conjuntos de filtros ND, protetores de hélice, estojo protetor, suporte para tablets para o controlador e cobertura do monitor.

Preço e disponibilidade

Inicialmente, o Mavic Air 2 estará disponível para compra imediata na China. A previsão de chegada do drone no Brasil é a partir da segunda quinzena de junho. No entanto, as pré-vendas se iniciam já no dia 20 de maio em todos os revendedores autorizados: Submarino, Shoptime, Pontofrio, Americanas, Magazine Luiza e Kalunga.

O Mavic Air 2 contará com duas opções de compra: um pacote padrão que inclui o Mavic Air 2, uma bateria, controle remoto e todos os fios e cabos necessários por US$799, e a opção Fly More, que inclui todos os itens da versão padrão como bem como uma bolsa de ombro, filtros ND, hub de carregamento e 3 baterias por US$988 – o preço a ser comercializado no Brasil será divulgado quando o produto estiver disponível nas lojas do país.