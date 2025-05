Motorola inicia venda do razr no Brasil

Depois de um período com disponibilidade limitada, a Motorola anunciou o início da venda do motorola razr no Brasil, primeiro smartphone com tela dobrável e design compacto em formato flip do mundo, a partir da quinta-feira, 30 de abril, em sua loja online e e-commerce das principais lojas varejistas do Brasil.

O produto marcou a volta da empresa ao mercado premium, com a reinvenção de um ícone da moda e também da cultura pop, que provocou um grande impacto nas redes sociais de todo o mundo ao ser anunciado no ano passado, resgatando a memória afetiva dos consumidores.

É o primeiro smartphone que traz o design compacto, em formato flip e tela flexível que dobra completamente ao meio, proporcionando ao consumidor uma experiência única e, ao mesmo tempo, familiar, incluindo o primeiro sistema de fechamento com “zero gap”, que permite que ambos os lados da tela flexível se fechem perfeitamente, protegendo-a da sujeira e poeira.

Quando fechado, a tela interativa Quick View permite acessar informações importantes de forma prática e fácil. O usuário pode fazer chamadas, responder mensagens, fazer pagamentos, controlar suas músicas, tirar selfies e utilizar o Google Assistant™, sem abrir seu aparelho.

O motorola razrⓇ estará disponível para compra no site da Motorola (http://www.motorola.com.br) e também nas lojas online de parceiros, como Fast Shop, Magazine Luiza, Carrefour, Casas Bahia, Pontofrio, Submarino, Extra, Shoptime e Americanas. O preço sugerido é de R$ 8.999.